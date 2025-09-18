Victoria Federica confirma entre desfiles que el blanco es el color que llevarás este otoño

Victoria Federica no quiso perderse una de las grandes citas de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y volvió a acaparar miradas desde el ‘front row’. La hija de la infanta Elena acudió al desfile de Simorra, una de las firmas más esperadas de esta edición, luciendo un estilismo impecable que confirma que el blanco será uno de los tonos protagonistas de la nueva temporada.

La firma catalana presentó bajo la bóveda de cristal del Palacio de Cibeles su colección “Fractal” para la primavera-verano 2026, una propuesta inspirada en los patrones geométricos que se encuentran en la naturaleza y que dialogan con la arquitectura y el arte. Sin embargo, más allá de la pasarela, la otra gran pasarela paralela fue el ‘front row’, donde celebrities, influencers y creadoras de contenido se convirtieron en embajadoras de las últimas tendencias. Y ahí fue donde Victoria Federica brilló con luz propia.

El total look blanco de Victoria Federica

Para la ocasión, Victoria eligió un total look en blanco firmado por Simorra, perteneciente a la colección otoño-invierno 2026 “Raíces”. Se trataba de un conjunto que combinaba un jersey de guipur elaborado con tiras de gasa rasgada, creando un efecto etéreo y sofisticado, con unos pantalones rectos de corte impecable que aportaban la dosis justa de sobriedad y elegancia.

Victoria Federica. Cortesía de Simorra

El resultado fue un estilismo equilibrado y muy favorecedor, que conjugaba a la perfección lo orgánico y lo urbano, dos conceptos en los que se inspira la firma catalana. Con esta elección, Victoria Federica reafirma su capacidad para adaptarse a los códigos de cada evento, apostando por prendas de líneas limpias y detalles artesanales que aportan distinción.

Un look versátil y atemporal

El blanco es un color que nunca pasa de moda y que tiene la virtud de aportar frescura, luminosidad y un aire sofisticado en cualquier momento del año. En el caso de Victoria, su apuesta por un look monocromático le permitió destacar sin necesidad de recurrir a grandes artificios. El jersey de texturas en relieve sumaba un toque de originalidad, mientras que los pantalones de pinzas rectos alargaban la silueta y reforzaban la elegancia del conjunto.

Para completar el estilismo, la hija de la infanta Elena eligió un bolso negro de tamaño medio, un accesorio funcional y clásico que aportaba contraste sin restar protagonismo al conjunto en blanco. El cabello suelto y el maquillaje natural reforzaron la idea de un look effortless chic que tanto encaja con la personalidad de Victoria Federica.

Victoria Federica, icono de estilo en el ‘front row’

No es la primera vez que la sobrina del rey Felipe VI se convierte en protagonista de los desfiles de la MBFW Madrid. Con cada aparición, consolida su posición como referente de estilo entre la nueva generación de la aristocracia española, demostrando que sabe interpretar las tendencias de la pasarela y adaptarlas a su propio gusto.

Victoria Federica y su look en MBFW. Cortesía Simorra

El look elegido para el desfile de Simorra confirma que Victoria Federica sigue apostando por la moda española y por piezas que, además de tendencia, tienen un fuerte componente de artesanía y sostenibilidad, valores que cada vez cobran mayor protagonismo en la industria.

En definitiva, con su total look blanco, Victoria Federica no solo marcó estilo en la MBFW Madrid, sino que volvió a dejar claro que es una de las prescriptoras más influyentes del panorama actual.