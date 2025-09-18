De 'El verano que me enamoré' a icono de moda: la evolución estilística de Lola Tung

Desde su estreno en 2022, 'El verano que me enamoré' no solo conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también catapultó a sus protagonistas (Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno) a la fama en tiempo récord. La serie, basada en los libros de Jenny Han, se convirtió en un éxito global gracias a su mezcla de romance, juventud y nostalgia veraniega.

Hoy hablamos de Lola Tung, una nueva estrella que pasó de ser una estudiante de actuación en Nueva York a uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil actual. Pero más allá de su creciente carrera profesional, la actriz también ha experimentado una transformación estilística que no ha pasado desapercibida. Lo que comenzó con looks frescos y despreocupados -acorde a la estética juvenil de su personaje Belly- se ha convertido en una evolución marcada por la sofisticación, el riesgo y el sello personal. Hoy, Tung no solo es protagonista en la pantalla, sino también en las alfombras rojas, semanas de la moda y redes sociales, donde cada aparición confirma que está viviendo su gran momento fashionista.

Los primeros años: preppy, cómodos y juveniles (2017-2019)

En 2017, cuando aún era estudiante y apenas tenía 15 años, Lola compartía en Instagram looks que reflejaban su estilo juvenil y despreocupado: chaquetas varsity en tonos verdes y amarillos, sudaderas oversize y jeans ajustados. Eran atuendos frescos, propios de una adolescente que ya mostraba interés por combinar colores y texturas, pero todavía lejos del mundo del lujo en el que ahora se mueve.

Para 2018, su armario empezó a inclinarse hacia un estilo más bohemio y femenino. Vestidos de tirantes con estampados florales, crop tops y faldas vaporosas se convirtieron en parte de su día a día. Ella misma admitía en entrevistas que siempre le habían encantado los vestidos fluidos y las piezas cómodas, capaces de adaptarse a su ritmo juvenil y sin pretensiones.

En 2020, con el confinamiento como telón de fondo, Lola comenzó a experimentar con su estilo. Los skinny jeans dieron paso a los pantalones de campana, uno de los grandes regresos de la década, mientras que los jerséis cortos, las botas negras y los mensajes políticos en mascarillas se convirtieron en parte de su estética cotidiana. También fue el momento en que empezó a jugar con el maquillaje: delineados gráficos y miradas más atrevidas que dejaban entrever una faceta creativa en plena evolución.

En 2021, se fue dirigiendo hacia lo femenino con un toque rebelde. Combinaba vestidos delicados con chaquetas de cuero y botas chunky, mezclando a la perfección lo romántico con lo urbano. Todavía con guiños setentero pero con un estilo cada vez más marcado.

La llegada de la fama y la sofisticación

Con el estreno de The Summer I Turned Pretty en 2022, Lola Tung comenzó a aparecer en alfombras rojas y eventos de la industria. Su estilo reflejó ese momento de transición: del vestido negro minimalista en el estreno de la serie a un traje rosa fucsia con aires de power dressing en un cóctel de medios, Lola mostró que podía jugar tanto con la sobriedad como con la audacia cromática.

Para 2023, la actriz ya era embajadora de firmas como Coach y había conquistado a la crítica con uno de sus looks más impactantes: un vestido transparente de Balmain cubierto de cristales en los CFDA Fashion Awards. Fue su declaración de madurez estilística: de la chica boho de 2018 a la estrella que arriesga con piezas únicas y cortes estructurados.

En 2024, Lola Tung comenzó a experimentar con siluetas arquitectónicas y estilismos más conceptuales. Desde un blazer oversize con capucha y gafas oscuras en un desfile de Tory Burch hasta un vestido futurista en blanco y negro de Balmain, la actriz dejó claro que estaba dispuesta a jugar con la moda más allá de lo predecible.

El momento actual: la It girl que mezcla diversión y moda

Hoy, Lola Tung es una de las invitadas más fotografiadas en desfiles de firmas como Sandy Liang, Coach y Tory Burch. Su estilo actual combina minivestidos de estética Y2K, conjuntos de dos piezas con guiños vintage y accesorios inesperados que aportan frescura. Pero lo más interesante de Lola es que no se toma la moda demasiado en serio: mezcla lujo y artículos de segunda mano sin problema alguno, juega con colores y proporciones, y siempre mantiene un aire de diversión en cada look.

Si Belly, su personaje en The Summer I Turned Pretty, encarnaba la moda juvenil y relajada de verano, Lola Tung se ha convertido en la representación real de una generación que entiende la moda como un espacio de expresión, riesgo y autenticidad. Y la última (y mejor) prueba llegó con el final de la serie, cuyo último capítulo se proyectó ayer en el Teatro Mariny de París. Para despedir la serie que la lanzó a la fama, la actriz de 22 años apareció con un look radiante y metalizado, rematado con el bolso Hazel Bow de Charles & Keith, confirmando que hoy es tan protagonista en la moda como en la pantalla.