Amazon Prime Video pide a los fans de 'El verano en que me enamoré' que dejen de acosar a los actores

En muchas ocasiones la realidad supera a la ficción y, en otras, muchas personas son incapaces de distinguir entre esa simulación de la realidad que cuentan las series de televisión. Es el caso de 'El verano en que me enamoré', que cerrará su historia el próximo 17 de septiembre con el estreno de su gran final en Amazon Prime Video.

Y cuanto más se acerca esa fecha, más crece la toxicidad de los fans hacia miembros de su reparto, concretamente hacia el actor que da vida a Jeremiah Fisher. El personaje de Gavin Casalegno es uno de los hermanos que han estado, desde el principio, compitiendo por el amor de Belly Conklin, interpretada por Lola Tung.

Ante la oleada de insultos e incluso amenazas de muerte que han recibido en sus redes sociales, la plataforma ha sido tajante y, antes de la emisión de un nuevo capítulo de la tercera temporada de la ficción, ha emitido un comunicado para frenar el tóxico comportamiento de su legión de fans.

"El programa no es real, pero las personas que interpretan a los personajes sí lo son", ha escrito a través de las principales redes sociales del drama romántico estadounidense. Todo ello acompañado por un vídeo en el que se puede leer "el verano en que comenzamos a actuar con normalidad en línea".

Viene de lejos

Esta no es la primera vez que la plataforma advierte a los seguidores de la serie. Antes del estreno de los nuevos episodios de la tercera entrega el pasado 16 de julio, compartió un escrito en el que se posicionaba en contra de los comentarios de odio: "Tolerancia cero hacia el bullying y el discurso del odio".

Un ambiente que ya se había trasladado al plató de 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon, cuando los protagonistas del triángulo amoroso acudieron a promocionar la producción. El presentador preguntó a Lola Tung el motivo por el que su personaje, Belly, eligió a Jeremiah (Gavin Casalegno) por encima de su hermano Conrad (Christopher Briney), que fue su primer amor.

La cuestión formulada provocó inmediatamente los abucheos de una parte del público, que no estaba de acuerdo con esa decisión. Algo que Casalegno asumió con su mejor sonrisa y tomándoselo con deportividad.