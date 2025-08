Jenny Han y Lola Tung: «Cuando la serie se acabe todo seguirá vivo en los libros y en la memoria»

Acaba el verano en Cousin’s Beach y nos tenemos que despedir de Belly, Conrad y Jeremiah, protagonistas de la serie de Prime Video «El verano en que me enamoré». Con la tercera temporada llega el final de este triángulo amoroso creado por la escritora Jenny Han para las novelas. Hablamos con la autora y con Lola Tung (Belly) sobre este «hasta luego».

Jenny Han, ¿tiene la misma sensación que los espectadores al ver la serie, de que alguien va a acabar con el corazón roto?

Jenny Han: ¿Si tengo en mente todo el tiempo que alguien va a terminar con el corazón roto? Supongo que sí, un poco. Pienso en los personajes, pienso en los fans, pienso en todos nosotros.

Lola Tung: Hablábamos de esto antes: si estamos haciendo bien nuestro trabajo, vas a sentirte en algún momento un poco con el corazón roto. No importa de qué lado estés; no importa lo que quieras que pase. Es, de verdad, una montaña rusa emocional y a veces es algo doloroso y puede herir, pero al menos estás sintiendo algo.

Jenny: Esa es la belleza de contar historias: romper el corazón de las personas y luego volver a unirlo.

Han, cada libro es como una persona nueva, casi como un hijo. ¿Es difícil dejarles marchar?

Jenny: No, ¿sabes qué?, ellos siguen viviendo. Viven en Prime, viven en los libros, viven en la memoria de las personas. Así que, para mí, cada vez que termino un libro, todavía siento que los personajes siguen haciendo sus cosas. Simplemente no estoy ahí para escribir lo que sucede, pero en mi mente siguen muy vivos. Lola: Eso es lo divertido. Ya sabes, a veces cuando tienes una película o serie favorita y llegan a un punto muy bueno y se termina y luego, quieren regresarla por algo y piensas «no lo sé». Es bonito poder usar tu imaginación para pensar «apuesto a que estos personajes estarían haciendo esto en este momento» o en Cousin’s Beach jugando al voleibol o lo que sea.

Jenny: Siento que la versión que cada uno tiene en su cabeza es la mejor.

Lola, ha visto crecer a su personaje. ¿Ha crecido con ella? ¿le ayudó a aprender algo sobre si misma?

Lola: Sí, absolutamente. He estado interpretando a este personaje desde que tenía 18 años, hace cuatro e, inevitablemente, esos son años muy formativos y mi vida ha cambiado mucho desde que empecé a interpretarla, y creo que la vida de ella también ha cambiado mucho y ambas hemos cometido errores y aprendido de ellos. Ella está un poco más dispuesta que yo a decir las cosas difíciles cuando se trata de relaciones; cuando se trata de confrontar. Ella está dispuesta a tener esas conversaciones difíciles y he aprendido que, a veces, eso es lo que hay que hacer, porque la comunicación es muy importante. Así que estoy agradecida de que Belly, y supongo que ustedes, me hayan enseñado que está bien hacer eso.

Jenny: Ella es valiente. Se entrega por completo a algo, simplemente se lanza. Sí, tal vez salga un poco lastimada, pero no le teme a asumir riesgos. Por ejemplo, en la primera temporada, en el episodio de la primera cita con Cam, y luego el momento de Bella y Conrad en la cocina. Ella es tan increíble, la forma en la que realmente expresa cómo se siente.

Lola: También creo que me avergüenzo muy fácilmente. Ella no. Ella se hiere. Puede estar molesta por algo pero no se arrepiente de haberlo dicho. ¿Sabes a lo que me refiero? No es como «ojalá no hubiera hecho esto, fue estúpido». No, es: «Me dolió la respuesta que obtuve, pero me alegra haberlo sacado».

Han: Ella es de ir con el corazón por delante.

¿Cuál es su momento favorito de las tres temporadas?

Lola: En cuanto a grabar, siempre atesoraré la del baile de debutantes en la primera temporada, porque fue al final de las grabaciones, el final de la primera temporada. Estábamos grabando el baile de debutantes y mi cumpleaños fue el penúltimo día de rodaje, así que estábamos todos juntos en el set, había mucha alegría y todos con trajes hermosos.

Han: Había un silencio especial en el ambiente. Se sentía como una boda. Todos estaban en sus lugares, esa noche.

Lola: Y hablábamos de que casi nunca sucede: que todos terminan juntos; es raro que todos terminen al mismo tiempo y, aunque no estaba todo el elenco, éramos muchos y fue realmente especial haber podido estar todos juntos y compartir esa energía. Una de las últimas cosas que hicimos fue el pequeño baile de los chicos, y Sean y Gavin se lucieron.