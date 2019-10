Rocío Osorno tiene la clave: la chaqueta de colores más bonita de todo Instagram

El éxito de la diseñadora Rocío Osorno es indiscutible, pero también su faceta de influenciadora de moda. Es toda una instagramer y look que sube, look que causa furor.

Porque nos encanta su estilo y también a sus seguidoras. Y Rocío no deja de sorprender, hoy lo ha hecho con un look en negro y colores que no podemos dejar de mirar.

Pero, por desgracia, la pieza central en la que vamos a centrarnos hoy no es asequible. Es un tesoro de Dolce&Gabbana, una torera negra preciosa con una solapa especial y toda ella forrada de piedras de colores.

Realmente los pantalones son unos de tipo chino con pinzas maravillosos pero sencillos y el top es negro simple. El truco es el pelo, unas ondas románticas y maravillosas con un maquillaje potente para un día especial.

Pero, podemos inspirarnos o coger ideas de lo que sube y quedarnos con la idea de que podemos llevar un look súper básico y fundamentado en el negro y que con una sola prenda especial o accesorio, cambia absolutamente todo.