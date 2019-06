Desde Facebook se asegura que dicha crítica no cumplía con “las normas comunitarias” de la red social. Por ello, la revista ha difundido una captura de su broma inicial y del mensaje que recibieron con el bloqueo temporal de tres días.

Mongolia ha lamentado este bloqueo y recuerda que Facebook “tiene unos estándares bastante rígidos de ‘comportamiento’ en su red social”. Y añadieron que creían haber sido denunciados por lo que creían fans del Rocío pero no fue así: "No fueron gilipollas católicos... fueron otros siete gilipollas -Saíd Zuozam, Abderrahim H., Abdelmoula K., Rachid Driouech, Mohammed Talbi. Mohammed B. y Hisham Arousi- que no entendieron, como gilipollas esplendorosos que son, la siguiente definición de la RAE en su tercera acepción: ironía. (Del lat. ironīa, y este del gr. εἰρωνεία). 3. f. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice".