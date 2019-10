La revolución del Touchtennis

Valladolid se apunta al Touchtennis, la nueva revolución del deporte de la raqueta que impulsa la Federación Española de Tenis y que amenaza seriamente con desbancar al pádel. Y es que la capital vallisoletana disfrutó de un espectacular y divertido fin de semana, en el que se celebró con una gran acogida el primer Gran Slam España de Touchtennis «Ciudad de Valladolid», desarrollado en el Complejo Municipal de Tenis de Covaresa, que ganó el actual número uno del mundo, Alex Miotto, al derrotar a su principal rival, Adam Hassam, segundo en el ranking.

La apretada final terminó con un resultado de 4/1, 3/5, 4/1 y 5/4. Además, Miotto celebró otro premio, el del cuadro de dobles, que ganó junto a Michael paling en un encuentro frente a la pareja formada por Hassam y Matt Golledge.

¿Qué es el Touchtennis? se preguntarán muchos. Pues una modalidad del tenis que nacía en Londres en el año 2000, que es mucho más rápida, versátil y accesible que el tenis que conocemos y que se juega en una pista más pequeña y con una red de menor envergadura también, y que, además, es Unisex, por cuanto donde hombres y mujeres compiten en un mismo cuadro.

¿Cuáles son las principales diferencias entre tenis y Touchtennis? Pues además de las dimensiones de la red y la pista, principalmente que los sets se juegan a cuatro sets con diferencia de dos si hay tie break con empate a cuatro juegos, y que éste desempate se jugaría al mejor de cinco puntos y no de siete como en el tenis. Otra diferencia es que el saque no se repite si toca la red además de que sólo hay un servicio y no dos. Y también que en la muerte súbita cuando hay iguales, el receptor elige lado.

Además, la competición contó con seis jugadores situados entre los diez mejores del mundo, por lo que el nivel de la competición fue el más alto de cuantas competiciones internacionales se disputan en el mundo.

A estos se sumaron también cinco jugadores situados entre los veinte primeros del ranking que contribuyeron a asegurar el espectáculo de esta competición que hizo las delicias no solo de los aficionados al tenis, sino de todos los espectadores.