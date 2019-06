Carmen Martínez Ramírez ha sido reelegida alcaldesa de Quart de Poblet con el voto de sus compañeros y compañeras al mediodía de hoy, sábado 15 de junio, tras jurar su cargo de concejala, junto al resto de los miembros de la corporación municipal, integrada por 12 ediles del grupo municipal socialista, 3 del Partido Popular, 3 de Compromís, 2 de Sí se Puede Quart de Poblet y 1 de Ciudadanos.

En esta nueva legislatura, repiten 13 de los 21 concejales de la pasada, configurándose así una corporación caracterizada por aunar juventud y experiencia.

Martínez, una vez más, ha querido recordar que “soy la alcaldesa de todos los quarteros y quarteras; esta es la voluntad que me ha guiado, me guia y me guiará en toda mi trayectoria política: la de servir a todas las personas sin exclusión”.

En este sentido, se ha definido como “una vecina más de Quart de Poblet, que cree en la humildad como uno de los pilarse del buen gobierno” y ha asegurado que “sola no soy nada. Os necesito en este reto compartido de mejorar día a día nuestro pueblo”.

La ya alcaldesa ha recordado que los vecinos “han elegido mayoritariamente y sin fisuras un gobierno de progreso, de izquierdas y, por tanto, comprometido con las personas, que anteponga Quart de Poblet a cualquier interés partidista”.

“Un gobierno que siga poniendo en valor la marca Quart como sello de calidad en servicios públicos, de bienestar social, de empleo, de cultura, de educación, de sostenibilidad, un modelo replicado por otros, un gobierno municipal firme frente a otras instituciones cuando se trate de reivindicar lo que en justicia corresponde a nuestro pueblo, que trabaje por las familias, la infancia, la juventud, las personas mayores...”.

También ha querido recordar en su discurso a la socialista Carmen Alborch, feminista referente del socialismo, repitiendo sus palabras “aquí estamos por el bien común”.

Durante su intervención, Carmen Martínez ha mostrado su agradecimiento a los vecinos y vecinas de Quart por su fidelidad y afecto, así como a sus compañeros y compañeras socialistas, a todos los concejales y concejalas que en los últimos 40 años han representado a Quart, a los dos alcaldes que la precedieron en el cargo: Onofre Colomer y Ramón Segarra, también socialistas, y a su familia.

La alcaldesa ha finalizado su discurso como ya hiciera hace cuatro años, reivindicando su compromiso personal, pero también el del Ayuntamiento y el del municipio, con la igualdad entre hombres y mujeres y en contra de la violencia de género.

Si en 2015 quiso reconocer a la primera alcaldesa democrática de España, María Domínguez Remón, en esta ocasión ha citado a la filósofa y catedrática de Ética de la Universitat de València, Adela Cortina, haciendo suya la frase “la política debería dedicarse a crear una bases de justicia para que la gente lleve a cabo sus proyectos de felicidad”. “Y a esto nos vamos a dedicar en cuerpo y alma. Quiero mirar a los ojos a mis vecinos y vecinas y sentir que en algo he contribuido a su felicidad” ,ha concluido.