Almeida «calma» al Ejecutivo con su plan anticontaminación en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzó ayer que mantuvo una conversación con la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, a quien le mostró su «compromiso total» en la lucha contra la contaminación y que le trasladó igualmente las principales acciones para luchar por el aire limpio en la capital. «Les puedo decir que he mantenido una conversación con la ministra donde le he mostrado el compromiso total y absoluto con la calidad del aire y lucha contra la contaminación. Le he mostrado las principales acciones, son las que tenemos en el acuerdo con Cs, para mejorar el principal problema de la contaminación», dijo Almeida. En el plan anticontaminación que figuraba en su programa electoral estaba dar ayudas para revonar vehículos privados y la flota de taxis; ayudas para el cambio de las calderas más contaminantes –que también se encuentran en el área de Madrid Central–; poner el marcha los once aparcamientos disuasorios que prometió Carmena, pero de los cuales solo construyó uno, y más autobuses de la EMT, así como renovar la flota con vehículos menos contaminantes.

El alcalde hizo estas declaraciones durante la visita a los trabajos de reversión del «experimento» de peatonalización de la calle Galileo, en el barrio de Chamberí, un «compromiso» con los vecinos por el que se devolverán las plazas de aparcamiento que Carmena eliminó de «forma unilateral» y en contra de los vecinos y de toda la oposición, incluido el PSOE.

En cuanto a la moratoria de Madrid Central, ha negado que fuera «un apocalipsis de Chernobyl, por mucho que lo pretenda proclamar la izquierda» y aseguró que el consistorio estudia el aumento de la contaminación registrado el primer día por la estación del Carmen puesto que el lunes «no aumentó» el tráfico en el área de acceso restringido, afirmó el alcalde.