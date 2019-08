Ciudadanos marca la investidura en Madrid

La formación naranja marca el paso en la investidura de la Comunidad de Madrid en la que Isabel Díaz Ayuso será elegida presidenta después de una larga negociación que llegó a estancarse en varias ocasiones.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y secretario de Organización del partido, César Zafra, quiso dejar bien claro que la política de regeneración por la que apuesta el partido y con la que siempre condicionan a la formación de los gobiernos también afectaría a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid si ésta fuera imputada en algún caso de corrupción tras ser proclamada presidenta. Si se diera este escenario, Zafra dejó ayer claro que Ayuso tendría que dimitir en virtud a lo pactado y firmado en el acuerdo aunque piensa que todas las acusaciones que en estos momentos se dirigen contra ella son misiles que provienen de partidos de la oposición que quieren acaparar el foco mediático.

En declaraciones a los periodistas en la sede del partido naranja al ser preguntado sobre las informaciones que vinculan a Ayuso con la trama «Púnica», Zafra defendió que aparecen «cientos de personas» porque es uno de los sumarios más grandes y hay personas imputadas en las distintas etapas por un proceso judicial y Ayuso, por el momento, «no está inhabilitada judicialmente».

«En Ciudadanos hemos levantado alfombras en Andalucía, viendo las fechorías del PSOE y en Madrid no vamos a tener ningún problema en que una vez que haya un proceso judicial, si es que lo hay, actuaremos en consecuencia porque en los acuerdos que hemos firmados no pueden haber imputados en ningún gobierno donde esté Cs. En esta Legislatura hemos hecho dimitir a imputados y esta será nuestra forma de actuar», aseguró Zafra, informa Ep.

En cuanto a si cree que Ayuso debería dar explicaciones, como propone el PSOE, sobre Avalmadrid –por el crédito de 400.000 euros concedido a una empresa propiedad al 50 por ciento del padre de Díaz Ayuso en el año 2011–, el portavoz adjunto de Ciudadanos indicó que no se trata de dar o no explicaciones sino de que algunos partidos «están intentando acaparar el foco mediático», en la misma línea en la que se ha expresado Díaz Ayuso sobre ello estos días.

Por lo tanto, Zafra aseguró que no aceptaría la solicitud del PSOE de crear una comisión de investigación referente a este tema cuando en la anterior Legislatura «pactó con Partido Popular para que no fueran a la Asamblea a dar explicaciones ni la exministra Carmen Montón ni Pablo Casado –líder del PP–.

En cuanto a si Díaz Ayuso podría vetar a alguno de los consejeros que propusiese Ciudadanos, Zafra indicó que no cree que entren en ese tipo de discusiones sino que se centrarán en cumplir las medidas que tienen firmadas y trabajarán en ello tanto los consejeros del PP como los de la formación naranja. «Nosotros hemos dicho tanto a Vox como a otros partidos que nuestro acuerdo de 155 medidas es beneficioso para todos los madrileños. Que alguien me diga que no le gustan esos puntos, como conseguir que mayores de 65 años tengan abono gratuito o abrir el metro 24 horas los fines de semana. Seguro que PSOE, Podemos y Vox las van a tener que apoyar».

Con la investidura de Ayuso se pone fin al ciclo que empezó desde hace meses en Andalucía, pasando por Murcia y Castilla-León, «de Gobiernos centrados y liberales», en palabras del diputado naranja; nuevos gobiernos autonómicos que en esta ocasión estarán gobernados en coalición entre PP y Cs –que en la pasada Legislatura prefirió quedarse fuera de los gobiernos dando solo su apoyo en las investiduras, pero ahora, los naranjas, destacan son «partido de gobierno».