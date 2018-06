Jueguen a la ruleta con Egon Soda

Hagan juego, señores. Par o impar, falta o pasa, negro o rojo. «El rojo o el negro» es el título del nuevo álbum de Egon Soda, superbanda formada por Ricky Falkner, Ferran Pontón, Charlie Bautista, Xavi Molero, Pablo Garrido y Ricky Lavado, la mitad residente en Barcelona y la otra mitad en Madrid, ilustres miembros de diversas formaciones de la escena independiente y que presentan su cuarto trabajo mañana en la Sala El Sol.

El disco se mueve en torno a dos conceptos: el rojo, del contenido político de las letras, y el negro de la estética musical, orientado al funky y el soul y los ritmos afroamericanos. Después de dos álbumes orientados al estilo «americana», este álbum no es un mero ejercicio de estilo. «Me interesaba tratar de entender los mecanismos de una música en la que el silencio y el espacio es importante. Llevamos tiempo trabajando en esta mezcla, tirando la guitarra adelante o atrás y buscando construir sonoridad más nocturna y afroamericana», explica Ferrán Pontón, compositor de la mayoría de los cortes del álbum. «En este disco es donde más claro he sido escribiendo, incluso con elementos autobiográficos. Por lo general, soy más críptico. Pero en este trabajo me interesaba reflexionar sobre mi herencia política. Cuando uno se hace mayor pues reflexionas y te das cuenta de que puedes estar más a favor o en contra, o te das cuenta de que hay cosas que son ideas irrealizables. Mantienes una relación dinámica contigo mismo y con la manera de ver el mundo. Y quería plantearme la transición porque yo nací en el 76, y eso es algo que le ha sucedido a mucha gente de mi generación», explica Pontón. Pero esa reflexión da para investigaciones más personales: «En ''Glasnost'' hablo de cuando la memoria se hace transparente desde una experiencia personal. Que lo que has vivido te haga frenar a veces. Saber si tiene sentido. Creo que ese es el punto de memoria que nos conviene a todos. No se debe acabar en recordar, sino en tener una base para seguir viviendo. Si el objetivo de la memoria histórica, por ejemplo, es la venganza, no tiene ningún sentido. Si es entender y que no vuelva a suceder, es magnífica», dice Pontón.

Cuándo: mañana, 21:30 horas

Dónde: Sala El Sol. Calle

Jardines, 3.

Cuánto: Anticipada, 15 euros. En taquilla, 18.

Álbum: «El rojo o el negro»