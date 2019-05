Los vecinos a los que Carmena no ha escuchado

«Queremos todo lo contrario de lo que ha sucedido en estos cuatro años». Son un grupo de vecinos de diferentes puntos de Madrid que, sin embargo, piden lo mismo que muchos políticos durante la campaña: un cambio. A pesar de que esta iba a ser la legislatura de la ciudadanía, en la que se iban a escuchar a todos los vecinos, como anunciaba en su campaña de 2015 Ahora Madrid, ellos no se han sentido escuchados. Más bien todo lo contrario. «Han elevado el sectarismo», denuncia Belén Arsuaga, portavoz de Chamberí Se Defiende. «Hemos tenido que aprender a movilizarnos como ellos, acudiendo a asambleas para denunciar lo que han hecho en nuestro barrio, que ha sido el centro de experimentación de todo Madrid», asevera.

Chamberí es uno de los barrios con mayor renta per cápita de la capital y, sin embargo, «nos hemos convertido en ''Chamberigómez'', por la cantidad de suciedad que se acumula en nuestras calles». No están de acuerdo con la gestión de Carmena y piden al alcalde que llegue que se preocupe de tres aspectos básicos: seguridad, limpieza y movilidad. «Sabemos que se han querido cargar el coche, pero ¿qué han hecho por los peatones?», añade Arsuaga.

En otra punta de Madrid y con una renta per cápita mucho menor, pero con reivindicaciones similares, se encuentra Usera. Para Concha Pérez, aquejada de una cojera por la polio que padeció de niña, le preocupa «cómo Carmena se ha olvidado de las personas con discapacidad. ¿Cómo tiro la basura con los contenedores que han puesto? Para pagar impuestos todos somos iguales». Además del problema de las barreras de movilidad, denuncia que «somos el distrito más contaminado. No han hecho ni un solo aparcamiento disuasorio de los que prometieron», añade. ¿Para el próximo alcalde? «Le pedimos que impulse el deporte en los barrios, para que nuestros jóvenes no estén de botellón en la calle». Araceli Chacón, del distrito de Arganzuela, asiente ante esta afirmación. «No entendemos la destrucción del deporte que ha impulsado este Gobierno y que ha perjudicado mucho a los chicos de la zona sur», sostiene. Su hijo consiguió centrarse y ganar confianza en sí mismo gracias al remo y «aún sigue pendiente de que vuelva el agua. Lleva cuatro años entrenándose en seco». Por eso, espera que «gane el PP porque es el único que lleva en su programa la reapertura de la escuela municipal de remo».

Emilio representa a los vecinos de Villa de Vallecas que han tenido que implicarse personalmente para terminar con las cundas de la droga. Crearon la asociación en 2018 «con el respaldo de 3.500 vecinos». Además de los problemas que ya han destacado anteriores vecinos, Emilio insiste en la necesidad de que «se coordinen Policía Nacional y Municipal para terminar con las cundas de la zona» que también conllevan «degradación del barrio, presencia constante de drogodependientes, así como orina y excrementos en las calles». Por eso, piden al nuevo Gobierno que «mejore la comunicación con los vecinos y proporcione canales más directos. Somos los que mejor conocemos los problemos de nuestro barrio», subraya.

Jesús Viacambre, vecino de Pinar de Chamartín, solo espera que no se mantenga la dejadez que se ha producido en su barrio: «Somos de las zonas en las que menos ha gastado el Ayuntamiento». También le preocupa especialmente la seguridad: «Desde que han retirado a agentes para mandarles a Madrid Central, los robos han aumentado mucho y estamos registrando situaciones violentas que antes no teníamos. Ahora tenemos puntos de venta de drogas».

Pepa Riaza vive en Usera e insiste en que «el Gobierno de Ahora Madrid no ha sabido gestionar la ciudad. En el barrio cada vez hay más ratas. Aparecen por todas partes. Además, se han dedicado a talar árboles que luego no repoblan», denuncia.

Lo que piden al candidato que se alce con la Alcaldía es que «nos escuche y cumpla con lo aprobado en los plenos».