Madrid busca disputar a Miami el trono de la música en español

El gran centro de la música en español ha sido y es Miami, pero puede que en el futuro tenga que compartir su trono con Madrid y cantantes como la cubana Yanela Brooks, quien fuera finalista de la versión española del concurso La Voz en 2012, ya no vaya allí a grabar su último disco y lo haga en la capital madrileña. Ese cambio radical se quiere impulsar desde la Asamblea de Madrid. No hay Gobierno, pero el Grupo Popular en la Asamblea empieza a registrar sus primeras iniciativas parlamentarias y una de ellas tiene como finalidad arrebatar a Miami su protagonismo en la producción musical en habla hispana o, al menos, lo que pretende es que se comparta. La idea forma parte de una proposición no de ley más amplia que pretende fomentar el español y que pretende hacer de la Comunidad un referente internacional para el aprendizaje de nuestra lengua teniendo en cuenta que cerca de 500 millones de personas hablan castellano y la previsión es que en 2050 el número de hispanohablantes supere los 750 millones. Otras capitales españolas, como Salamanca, Valladolid o Málaga, ya han visto el activo económico que supone el aprendizaje de la lengua española y Madrid quiere unirse a esta corriente pero desde una perspectiva más amplia, según la iniciativa que plantean los populares en la Asamblea. Así, no sólo se pretende convertir Madrid en destino de aprendizaje de nuestro idioma, también se quiere mejorar entre los madrileños el conocimiento de la literatura.

En los centros educativos se prevé fomentar la lectura «para lograr un correcto uso de la lengua y una mejora de la ortografía». Y no sólo eso, también se quiere difundir la literatura, el pensamiento y las artes españolas e hispanoamericanas entre los niños y adolescentes madrileños. Por eso se hará especial hincapié en que conozcan a los autores clásicos españoles, a los pensadores, músicos y viajeros del mundo. Es por esto por lo que se desarrollarán actividades en la Casa Museo de Lope de Vega, en el museo Casa Natal de Cervantes y en los Teatros del Canal. También se potenciará el Festival de Teatro Clásico de la comunidad y el de Teatralia, si sale adelante la iniciativa.