Valdemoro: comidas copas y viajes a cargo del ayuntamiento

¿El Ayuntamiento de Valdemoro debería hacerse cargo de los gastos del alcalde y los concejales si se quedan a comer cerca de un restaurante del Consistorio y siguen despachando temas? ¿El alcalde debería pagar de su bolsillo su hospedaje en un hotel por acudir a un acto público en Baeza en el que interviene su cuñado? ¿Debe pagar una copa con dinero público al presidente del Atlético Valdemoro Club de Fútbol, como hizo? «Hay una delgada línea roja entre lo que es protocolario y lo que no lo es », se justifica el hasta hace poco alcalde de Valdemoro, Serafín Faraldos (PSOE).

Los gastos que hizo a cargo de la tarjeta del Ayuntamiento han salido a la luz pública y se han colgado en la página web municipal en un intento de dar la máxima transparencia a la gestión municipal por parte del nuevo equipo de gobierno, al frente del cual se encuentra Ciudadanos.

En la relación de gastos figuran 15 comidas en 2017 por valor de 461,70 euros (entró a gobernar a partir del 14 de julio), mientras que hay registradas 50 comidas en 2018 por un importe de 2.220 euros. Entre los gastos figuran el pago de hotel y desplazamiento entre otros, para asistir a jura de bandera de su cuñado en la academia de la Guardia Civil de Baeza y copas o «combinados», tal y como figura en la factura, a costa del erario público.

El portavoz del PP en el Consistorio, David Conde, está convencido de que «el 90 por ciento de las comidas que ha realizado son privadas. No me parece razonable que se utilice el dinero público para pagar comidas y copas privadas. Es lamentable, no por la cuantía en sí misma, sino porque el que ha sido hasta hace poco alcalde sea capaz de pasar estos gastos». Conde cree que estos hechos, aunque fueran legales, señalan la doble moral con la que actúa la izquierda dentro y fuera de los gobiernos. Se dan golpes de pecho y, en cuanto toman una institución, la ponen al servicio de sus propios intereses», añade.

El hasta hace poco alcalde Serafín Faraldos, se defiende alegando que «todo está fiscalizado por el departamento de Intervención del Ayuntamiento» y asegura que «la mayor parte de comidas son menús del día con mi equipo de gobierno porque seguíamos despachando temas en la comida. Estábamos a cincuenta mil historias y empalmábamos la mañana con la tarde (...) Las que no están detalladas son las comidas de 500 euros que pasaba el PP cuando gobernó. Pasaban hasta el paquete de tabaco, pero no lo hice público porque todo esto solo sirve para enmarronar la política», asegura.

Luego explica su viaje a Baeza: «el traslado me lo pagué yo, porque daba la casualidad de que juraba mi cuñado, pero fue una invitación del colegio de guardias civiles, estuve en la tribuna de autoridades y entregué medallas. Si hubiera querido, hubiera pasado todos los gastos, pero sólo pasé el hotel (119,63 euros la noche)». Luego asegura que, más allá de las comidas con su equipo de gobierno «por trabajo», las invitaciones de sus almuerzos son puramente protocolarias: por ejemplo, al presidente del Colegio de Interventores o con el gerente de unos grandes almacenes «en agradecimiento porque nos había dado dos televisiones para un centro de mayores donde habían sido robadas». Luego asegura que tiene tres facturas en un hostal: «puede que piensen que me he ido con alguna (se ríe), pero en realidad se pagó el alojamiento a desahuciados y a un hombre que va recorriendo toda España en silla de ruedas (..).

Una comida por encima de los 100 euros es una barbaridad, hay cosas que son éticas y otras que no», sentencia.