Mastercard aborda los desafíos y oportunidades de la innovación en el sector de los pagos

Mastercard celebra el miércoles 15 de noviembre su Innovation Forum Spain en Madrid en el que numerosos expertos abordarán las últimas tendencias en innovación y digitalización de la industria de los pagos. Paloma Real, directora general de Mastercard España explica los principales desafíos y las oportunidades que presenta el futuro del sector de los pagos, haciendo especial hincapié en la sostenibilidad y la innovación como motores del cambio.

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades en el sector de los pagos?

La digitalización y la innovación son los pilares sobre los que se sustenta nuestro sector, y desde Mastercard hemos identificado algunas de las bases que marcarán el futuro de los pagos y, por lo tanto, el de nuestra industria. En primer lugar, reimaginar del dinero a partir de la irrupción de activos no tradicionales que cambiarán su definición y uso. En segundo, las experiencias inteligentes, que ampliarán las maneras de pagar y harán que se pueda consumir entre el mundo virtual y real. Y, por último, el futuro sostenible, el consumo con propósito impactará en la percepción que los consumidores tienen de las empresas.

Sobre estos tres ejes crecen diferentes tendencias que darán forma al futuro de los pagos y entre las que destacan la tokenización de bienes, servicios y datos, las carteras digitales ubicuas, y las finanzas conectadas. Estas tendencias habilitarán los pagos globales sin fronteras, impulsarán la inclusión financiera y fomentarán el crédito para los no bancarizados.

La ciberseguridad, la experiencia del usuario y los nuevos flujos de dinero son los principales retos que tenemos por delante como industria. Cualquier producto o servicio debe cumplir con los más altos estándares de seguridad, creando una confianza en el consumidor y por tanto una buena experiencia a la hora de comprar y pagar. Unido a estos dos aspectos, entran en juego las criptomonedas o nuevas divisas, y desde Mastercard trabajamos para que nuestros usuarios puedan utilizar el método de pago que quieran y desde cualquier lugar, de manera sencilla, segura y escalable.

¿Cómo está evolucionando Mastercard para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores y las tendencias de pago?

La mayoría de las personas asocia a Mastercard a una compañía de tarjetas y, aunque eso es una parte clave de lo que somos, solo es eso, una parte de todo lo que hacemos como compañía. Mastercard es una empresa de tecnología que es capaz de ayudar a clientes muy dispares con necesidades muy diferentes, ya sean gobiernos, empresas de telecomunicaciones, aerolíneas, fintechs o bancos digitales, entre otros.

A medida que nos adentramos en estos nuevos mercados y trabajamos con nuevos clientes, hemos tenido que crear nuevos productos y servicios. Es justo ahí donde nuestros Laboratorios tienen un papel clave ya que son el brazo de investigación y desarrollo, sobre los que construimos nuevos productos y servicios.

En Mastercard buscamos proporcionar soluciones de pago seguras, rápidas y convenientes que satisfagan las demandas cambiantes del mercado y expectativas de los diferentes clientes. Así, permitimos a los consumidores, comerciantes y empresas poder optar por diferentes opciones y recepción de pago porque pensamos que cada individuo y negocio debe tener la libertad de elegir cómo pagar y ser pagado, según sus necesidades y preferencias. Ser capaces de ofrecer diferentes opciones de pago flexibles y personalizadas empoderan a las personas y los negocios, mientras que fomentan un crecimiento inclusivo y sostenible. Ya sean pagos cuenta a cuenta, pagos electrónicos de facturas, pagos con criptomonedas etc. Desde Mastercard trabajamos para que el consumidor tenga todas las opciones de pago que necesite en cada momento.

Paloma Real, directora general de Mastercard España. Mastercard

¿Qué iniciativas o programas ha implementado Mastercard para promover la inclusión financiera y la adopción de soluciones de pago digital?

A la vez que avanzamos en el camino hacia la digitalización de los pagos debemos tener en cuenta las implicaciones sociales y económicas más amplias que tiene está acción. En Mastercard queremos asegurarnos que lo construimos de tal forma que las brechas se cierren y no se vuelvan más amplias, teniendo como objetivo la creación de una economía digital sostenible para todos, en todas partes.

En España destacaría el programa de tarjetas sociales de prepago que tenemos con Correos a través de las cuales ayudamos a particulares vulnerables para su uso en alimentación y productos farmacéuticos. A principios de la pandemia pusimos en marcha una iniciativa a través de la que se beneficiaron cerca de 10.000 personas en varias ciudades y provincias.

Igualmente, resaltaría el proyecto piloto llevado a cabo en 2022 en Asturias para digitalizar a 500 comerciantes y vendedores ambulantes de la región ofreciéndoles la aceptación de pagos electrónicos.

Mastercard está comprometido a tener un impacto positivo a escala y a hacerlo de forma sostenible. Este compromiso incluye incorporar a 1.000 millones de personas y 50 millones de pequeñas y medianas empresas a la economía digital para 2025. Supone también el apoyo a 25 millones de mujeres emprendedoras para ayudarlas a hacer crecer sus negocios que ya ha sido superado antes de la fecha dado que, desde 2020, hemos ofrecido soluciones a 27 millones de mujeres emprendedoras con este fin, superando nuestra meta de 25 millones para 2025.

Igualmente, globalmente llevamos a cabo diferentes iniciativas a través de nuestro Center for Inclusive Growth que tiene el objetivo de promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible para todo el mundo. Este centro busca crear oportunidades económicas para todas las personas, independientemente de su género, raza, origen étnico o situación socioeconómica, y contribuir al desarrollo un mundo más justo y próspero. Sobre todo, se centra en seis áreas: inclusión financiera facilitando y dando acceso a los servicios financieros, empoderamiento económico a las comunidades más marginadas, desarrollo de habilidades laborales que generen conocimientos y datos para comprender y poder desarrollar soluciones para un crecimiento inclusivo y por último, fomentar la colaboración público-privada para impulsar cambios en la sociedad.

La ciberseguridad es un tema crítico en el mundo de los pagos. ¿Cómo se asegura Mastercard de mantener la seguridad y la integridad de las transacciones?

En Mastercard la seguridad está en nuestro ADN y por ello cada avance que hacemos tiene que cumplir con los más altos estándares de seguridad. Nuestras grandes apuestas son la autenticación biométrica y la tokenización. En tecnología biométrica, trabajamos en un sistema que permita identificar al titular de la tarjeta a través de sus huellas dactilares. Contamos también con otro sistema, NuDetect, basado en la biometría del comportamiento, que identifica al titular por su forma de introducir una contraseña, utilizar el ratón y pulsar la pantalla. La tecnología evalúa y aprende de cada transacción, permitiendo a los comerciantes y emisores tomar decisiones en tiempo real. Con la tokenización reemplazamos el número de cuenta principal de una tarjeta, los 16 dígitos que están en el plástico, por un número de tarjeta alternativo único, o “token”. Estos tokens se pueden usar para transacciones en puntos de venta móviles, incluidos compras de aplicaciones o compras en línea.

¿Cuál es la visión de Mastercard sobre el papel de las criptomonedas y la tecnología blockchain en el futuro de los pagos?

Las criptomonedas y la tecnología blockchain son herramientas que pueden mejorar la eficiencia y seguridad de los pagos, y estamos explorando su integración en la red, teniendo siempre en cuenta y como guía las regulaciones existentes. Queremos aportar confianza a los activos digitales y las criptomonedas de la misma manera que lo hemos hecho con los pagos tradicionales, ayudando a las personas, las empresas y los gobiernos a comprender mejor y confiar en la utilización de la tecnología blockchain, mostrándoles la capacidad de nuestra tecnología para abordar los puntos débiles y crear sistemas más eficientes. La experiencia, la dimensión y el alcance de nuestra compañía nos permite posicionarnos como un socio de confianza para dar rienda suelta a casos de uso innovadores para los activos digitales basados en blockchain, facilitando la conexión de estos ecosistemas, fortaleciéndolos y respaldando a los usuarios de criptomonedas.

En cuanto a la Web3, nuestra visión actual se centra en la creación de experiencias para el consumidor simples y seguras. En 2021, adquirimos Ciphertrace, que proporciona servicios de análisis de blockchain, VASP y calificación de riesgos, para extender la confianza, transparencia y seguridad de Mastercard al espacio de los activos digitales. En 2022 lanzamos Crypto Source para ayudar a los bancos a ofrecer servicios de comercio de criptomonedas seguros. Contamos también con otros activos para ayudar a las criptocarteras a verificar la identidad de los usuarios. Nuestro servicio Ekata, por ejemplo, ayuda a verificar la identidad de los usuarios, para garantizar confianza en las interacciones digitales a nivel mundial, prestando servicio a más de 2.000 empresas. También contamos con Mastercard Identity Hub, una red de identidad digital que ofrece a las personas la posibilidad de crear, gestionar y utilizar una identidad digital para una serie de casos de uso.

Además, nuestro programa de participación Start Path Digital Assets ha impulsado el crecimiento de 31 startups de blockchain en 2021 y este año, creamos el Mastercard Crypto Credential para establecer un conjunto de estándares comunes y una infraestructura para fortalecer la confianza entre consumidores y empresas que utilizan redes blockchain. También comenzamos a trabajar con la Mastercard Multi-Token Network, proporcionando un conjunto de capacidades fundamentales para garantizar que las transacciones dentro de este ecosistema sean seguras, escalables e interoperables.

La sostenibilidad y la responsabilidad corporativa son temas importantes en la actualidad. ¿Cuáles son las iniciativas de Mastercard para abordar temas como la reducción de la huella de carbono y la promoción de prácticas sostenibles?

La sostenibilidad es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier compañía y en Mastercard somos conscientes de que el futuro debe ir de la mano con la sostenibilidad, lo que implica también el futuro sostenible de los pagos.

Por ello estamos trabajando actualmente en eliminar los plásticos de PVC de primer uso en nuestras tarjetas antes de 2028. A partir del 1 de enero de ese año, todas las tarjetas de pago de plástico de nueva producción deberán estar fabricadas con materiales más sostenibles y aprobadas mediante un programa de certificación, una medida pionera para una red de pago. Contamos también con nuestra Calculadora de Huella de Carbono, lanzada en 2021 para que los bancos ayuden a los consumidores a rastrear el impacto medioambiental que generan sus compras. También está Priceless Planet Coalition cuyo objetivo es reforestar 100 millones de árboles, impulsando así un verdadero impacto positivo en el medio ambiente a través de nuestra red de colaboración. Para lograr este objetivo, lanzamos nuestra campaña de sostenibilidad junto a Áreas y WorldCoo que promueve el redondeo solidario en las compras que se realicen en las estaciones de Áreas cuyos beneficios serán destinados al trabajo de Priceless Planet Coalition.

Además, el cambio climático es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Como compañía, nuestro compromiso medioambiental no se limita a acciones externas sino también internas a través de nuestro plan de acción global (Race To Zero) para alcanzar las cero emisiones netas en 2040, reduciendo los gases invernadero, descarbonizando nuestras bases de operaciones y usando en ellas energías 100% renovables. En este aspecto, trabajamos por reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero con objetivos muy concretos. En 2022 redujimos en un 41% la emisión de gases de alcance 1,2 y 3, superando nuestro objetivo del 38% para 2025 en los gases de alcance 1 y 2, los cuales experimentaron una reducción del 44%. En cuanto a los gases de alcance 3, nuestro objetivo era alcanzar el 20% en 2025, una cifra que duplicamos en 2022, reduciendo la emisión de este tipo de gases en un 40%.