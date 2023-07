Schaeffler Iberia avanza hacia la neutralidad climática

Tanto es así que la empresa celebró su primer “Climate Action Day” en junio de 2022 con todos sus empleados a nivel mundial, actualmente el Grupo cuenta con unos 84.000 empleados, creando así concienciación y planes de acción, y ha celebrado su primer “Climate Action Day Anniversary” a finales de junio de este año, dando así continuidad a su estrategia. Porque el objetivo del Grupo Schaeffler es ser climáticamente neutra en 2040, sin embargo, los últimos pasos de Schaeffler Iberia en materia de sostenibilidad en línea con la Hoja de Ruta 2025 del Grupo, la acercan cada vez más a su objetivo, aunque se prevé que mucho antes de lo previsto.

Los resultados del claro compromiso de Schaeffler Iberia en materia de sostenibilidad, evidencian que la planta española va por buen camino y sus hitos así lo confirman.

Producción climáticamente neutra

“En 2020 la planta de Elgoibar logró por primera vez una producción con 0 emisiones entre las directas de gases de efecto invernadero y las emisiones de la electricidad adquirida y, actualmente, la utilización de unas 6.000 toneladas anuales de acero de bajas emisiones evitan la emisión a la atmósfera de unas 7.300 toneladas de CO2, contribuyendo sustancialmente a lograr los objetivos planteados y ayudando a reducir las emisiones en la cadena de suministro” subraya Valentín Guisasola, CEO de Schaeffler Iberia, S.L.U.

Por otra parte, el uso de energía procedente de fuentes renovables también es uno de los puntos que el Grupo tiene en su Hoja de Ruta. Desde hace varios años, la compañía española adquiere el 100% de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables para su planta de producción en Elgoibar, así como para sus instalaciones de Madrid y Barcelona. Adicionalmente, a finales de 2022 Schaeffler Iberia instaló 800 paneles solares para autoconsumo en la planta de Elgoibar que generan 490.000KWh/año, lo que equivale al consumo anual de 150 hogares.

Uso del agua 100% reciclada

Las acciones de Schaeffler Iberia van mucho más allá del área de la energía y las materias primas. Ya en 2016, la planta emprendía acciones para adaptar el proceso productivo y las instalaciones para tratamientos de aguas, persiguiendo por un lado la disminución del consumo y, por otro, la disminución del impacto ambiental aumentando el reciclado. Gracias a las medidas implementadas en ese sentido, se logró la reducción del consumo total de agua en un 75% y ahora, gracias a las nuevas tecnologías en la producción en el tratamiento del agua, el objetivo es reciclar el 100% de las aguas.

Y es aquí donde la depuradora de aguas industriales, que Schaeffler Iberia instaló en 2022,

desempeña un papel crucial. Además de un sistema de depuración fisicoquímico, cuenta con etapas de filtrado adicionales (ultrafiltración, nanofiltración y osmosis) que permiten obtener una mayor calidad de agua y su reutilización en todos los procesos industriales. Con ella la empresa prevé reciclar más de 50.000 m3 de agua al año, lo que es equivalente a 15 piscinas olímpicas, creando un circuito cerrado de sus aguas.

“Esta iniciativa para el ahorro de agua contribuye sustancialmente al objetivo global del Grupo Schaeffler que contempla reducir su consumo de agua a nivel mundial en un 20% para el año 2030. Y ya en 2022 la planta de Schaeffler Iberia en Elgoibar realizó una importante contribución al ahorro de 150.000 m3 a nivel mundial” destaca Valentín Guisasola.

Los 800 paneles solares para autoconsumo en la planta de Elgoibar generan 490.000KWh/año, lo que equivale al consumo anual de 150 hogares.

Enfocados en la sostenibilidad

Junto con la descarbonización, el ahorro del agua es uno de los pilares más importantes dentro de la estrategia de sostenibilidad del Grupo Schaeffler, que ha mejorado recientemente la calificación climática de CDP de “A-” a “A”, tanto en lo relativo al cambio climático como a la seguridad hídrica, todo un hito que la sitúa entre las pocas empresas analizadas dentro del proceso de calificación que han logrado el nivel “A” en ambas categorías.

El enfoque holístico de la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor es una parte fundamental de la orientación estratégica de Schaeffler Iberia. “La sociedad avanza y tiene una mayor conciencia de todo cuanto rodea su entorno lo que genera mayores expectativas, no sólo a título individual sino también para la industria. La industria ha sido y sigue siendo clave en el desarrollo de las comunidades y la economía local y, ahora, las exigencias por parte de la sociedad cada vez son mayores”, explica Valentín Guisasola, CEO de Schaeffler Iberia, S.L.U. “Ya no vale únicamente con fabricar un producto de calidad, también es importante la forma de hacerlo. Para Schaeffler Iberia es sumamente importante no solo informar con transparencia sobre nuestras actividades y logros en materia de sostenibilidad, sino también estar a la altura de nuestras aspiraciones de sostenibilidad en el trabajo diario” concluye Guisasola.

Schaeffler Group We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler ha estado impulsando inventos y desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad durante más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles durante todo su ciclo de vida. Su programa de productos incluye componentes de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. En 2022, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 15.800 millones de euros. Con alrededor de 84.000 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.250 registros de patentes en 2022, Schaeffler ocupa el cuarto lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

www.schaeffler.es