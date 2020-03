Almeida pide a Sánchez destinar los 420 millones de deuda a reactivar la economía madrileña por la crisis

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera “imprescindible” que el Gobierno central destina los 420 millones de euros destinados a amortizar anticipadamente la deuda de la capital a “reactivar” la economía madrileña. “No es el momento de amortizar anticipadamente la deuda. Las propuestas son muy razonables: 420 millones nos puede permitir superar esta emergencia económica y suplantar la pérdida de empleo que se puede dar por esta situación”, ha explicado el regidor en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

“Miles y miles de personas están viendo su futuro en peligro. Hay que dar salida y soluciones en el ámbito económico. Contamos con un programa de reforma fiscal en el que se beneficiarán sectores que se están viendo perjudicados, y que podrían alcanzar a 105.000 establecimientos de la ciudad”, ha explicado Martínez-Almeida. “Se necesitan inversiones muy importantes para que vuelvan a Madrid aquellos que han cancelado sus viajes. Solicito al Gobierno que permita al Ayuntamiento, mediante reforma legal, destinar ese dinero a esos sectores”, añadió.

Martínez-Almeida ha recordado ademas que “no están llegando a Madrid los suministros de material para los servicios básicos sociales: atención de los mayores, empleados de la funeraria, la Policía Municipal, los bomberos, el Samur... El mantenimiento de servicios esenciales pasa por tener unos suministros esenciales: en estos momentos no se está produciendo a la ciudad de Madrid ni a la Comunidad. Lo necesitamos ya. No podemos pedir a estos héroes que hagan su labor sin los medios adecuados. Tenemos que trasmitir a los ciudadanos que vamos todos a una. Necesitamos ese material, estamos al límite, no podemos esperar ni un minuto más”.