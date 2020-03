Una web sobre el coronavirus para pacientes vulnerables

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha elaborado un conjunto de respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el coronavirus Covid-19 dirigidas específicamente a las personas vulnerables, y que están disponibles en la web www.comunidad.madrid/coronavirus

Entre otros asuntos, Sanidad recuerda que se mantiene el tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, en diálisis y, en general, con procedimientos que no pueden aplazarse.

En este espacio informativo, Sanidad aclara que únicamente se están desprogramando consultas no urgentes ni preferentes. Se pide a los ciudadanos su colaboración y que no acudan a los centros sanitarios si la consulta se puede demorar, independientemente de si se les ha llamado o no para anular una cita programada.

Se prioriza la atención a patología respiratoria y de enfermedades que requieren asistencia urgente. Con respecto a los pacientes con tratamientos con medicamentos inmunosupresores, se especifica que las principales sociedades científicas recomiendan que “bajo ningún concepto por alarma o miedo abandonen su tratamiento inmunosupresor”.

En caso de signos o síntomas de infección por coronavirus, hay que informar del medicamento que se está tomando y no suspender su toma sin indicación por parte del médico. Por otro lado, los cuidadores de pacientes vulnerables (patologías crónicas, de edad avanzada, inmunodeprimidos) deben extremar las medidas higiénicas como lavado de manos, higiene de la casa (limpieza de superficies) y reforzar las medidas de protección para evitar el contagio. Es importante mantener una alimentación adecuada, la hidratación (beber agua) y el cumplimiento terapéutico (toma estricta de la medicación).

Más de un millón de accesos

Este conjunto de “Preguntas-Respuestas” recoge los planteamientos más frecuentes que los ciudadanos han expuesto por diversas vías, fundamentalmente el teléfono de información 012, colectivos de pacientes y Twitter, y están disponibles en el espacio Covid-19 Prevención y Consejos para la ciudadanía del espacio web específico: www.comunidad.madrid/coronavirus En total, 1.066.218 de accesos ha recibido esta página web en lo que llevamos de mes, un espacio que actualiza prácticamente cada día sus contenidos.