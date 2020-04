Madrid: las becas para guardería tendrán en cuenta a los hijos todavía no nacidos

Las becas para guardería de la Comunidad de Madrid no solo se mantendrán, sino que se extiende el número de posibles beneficiarios. Tal y como se recoge en el Boletín Oficial publicado en el día de hoy, “se ha considerado conveniente incluir a los hijos todavía no nacidos en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes, como una ayuda a la familia y como medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad”. De esta forma, computarán como miembros de la unidad familiar a la hora de obtener una posible beca en Educación Infantil (de 0 a 3 años).

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso Dada considera que, “dada la favorable acogida que esta iniciativa ha tenido entre las familias madrileñas” a través de las convocatorias anuales, la Consejería de Educación y Juventud “considera conveniente no solo el mantener estas, becas sino actualizar su regulación con el objeto de adaptarse a una realidad social en constante evolución”.

De esta forma, en el articulado de las subvenciones se señala que en el caso de alumnos “cuya fecha prevista de nacimiento sea posterior a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes”, deberá aportarse “un certificado médico acreditativo de la fecha probable del parto”. Una vez producido el nacimiento, se deberá aportar, en el plazo establecido en la orden de convocatoria, libro de familia o documento oficial similar en el que figure dicho alumno".

Además, en el caso de hermanos no nacidos, cuya fecha prevista de nacimiento sea posterior a la finalización del plazo, deberá aportarse asimismo dicho certificado médico. “Si no se aportase este documento, dicho miembro no será tenido en cuenta para el cálculo de la renta per cápita familiar”, asegura el texto.