Aguado: “El encuentro Ayuso-Sánchez no pude esperar a la semana próxima”

La situación sanitaria en Madrid, donde los contagios por Covid exigen una respuesta coordinada y urgente no pueden estar al albur del juego político. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, subrayó que la reunión entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no puede esperar a la semana que viene y se ha preguntado: “¿Hay algo más urgente que acordar las medidas para contener la pandemia en Madrid?”. “Deberíamos reunirnos lo antes posible @sanchezcastejon @IdiazAyuso”, añade en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. Aguado recalca en su tuit que “estamos a tiempo de salvar muchas vidas y puestos de trabajo”. Desde Moncloa no se ha facilitado aún información sobre la fecha de celebración del encuentro. Sánchez pidió ayer por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid reunirse “cuanto antes” para reforzar la cogobernanza entre ambas administraciones ante “los momentos críticos” que atraviesa la región, oferta que aceptó Ayuso. Una invitación que llega después de otras tantas de la presidenta Ayuso que quedaron sin respuesta desde Moncloa.