Almeida: “La bajada en el número de contagios a día de hoy avalan las medidas de la Comunidad de Madrid”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, constató este lunes que los casos de coronavirus “continúan bajando” y los datos “continúan siendo positivos” en la Comunidad de Madrid, por lo que, “con las necesarias cautelas que hay que tener siempre, creo que todos deberíamos felicitarnos”.

Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la inauguración del South Summit 2020, donde valoró que los datos estén siendo positivos, “marcados por una reducción en el número de contagiados y una reducción en el número de hospitalizaciones”.

Por ello, el regidor madrileño aseguró que las normas que se adoptaron por parte de la Comunidad de Madrid hace dos semanas “funcionan y han propiciado que se pueda seguir produciendo esa tendencia progresiva a la baja”. En cuanto a las impuestas por el Gobierno de España, “habrá que ver los resultados que dan”.

Respecto a las medidas de movilidad, “sin perjuicio a las discrepancias que pueda haber y en relación con las formas en las que se han adoptado, me parecen profundamente inadecuadas”, apuntó Almeida, porque “se ha obviado el diálogo por parte del Gobierno con la Comunidad”.

“Al final han sido medidas que se han impuesto por la vía del Boletín Oficial del Estado (BOE), que han generado confusión, porque el plazo de 48 horas para su implementación, cuando los números ya estaban bajando, me parece escaso y ha generado dudas lógicas a la ciudadanía sobre las normas y cómo se deben cumplir”.

En relación con las normas concretas, Almeida comentó que lo que le corresponde como alcalde es que se apliquen en la ciudad de Madrid y pedir a los madrileños que las respeten “de forma escrupulosa, porque son normas que se han dictado y, por tanto, de obligado cumplimiento”.

Por último, se mostró partidario de cumplir con las normas que están en vigor, “me gusten o no, las comparta o no”. “Como alcalde de Madrid no puedo hacer distinción, porque generaría más dudas de las ya creadas por los ciudadanos y eso no nos lo podemos permitir desde las instituciones”, concluyó Almeida.