La carta de Ayuso a Sánchez: “No hay informes que avalen la eficacia epidemiológica del cierre perimetral”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no firmará ningún decreto u orden de cierre perimetral de la región si Moncloa no le permite hacer por días. El Gobierno de Ayuso defiende el establecimiento de medidas quirúrgicas y este criterio quiere aplicarlo también en el cierre perimetral de la Comunidad. De tal forma, que estaría dispuesta a cerrar Madrid en el caso de que pueda hacerse “por días”. Consideran en el equipo de Ayuso que el cierre durante nueve días no responde a ningún criterio sanitario y científico y que, de hacerlo, deben elegirse los días en los que más movilidad y desplazamientos vayan a realizarse. Y son contundentes: “Si el gobierno central no permite cerrar sólo viernes, sábado y domingo, Ayuso no cerrará Madrid”.

En este sentido la presidenta madrileña ha trasladado ya una carta a Sánchez en la que rebate lo sostenido en el decreto de declaración de estado de alarma firmado por Moncloa, cuando éste señala que “la eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales”. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid consideran que los confinamientos deben aplicarse de manera que sean “proporcionados y lo menos restrictivos de derechos que sea posible”. Y añade la presidenta en la carta: “En particular, la limitación de la entrada y salida de la Comunidad de Madrid puede resultar adecuada para evitar una movilidad excesiva en un puente como el de Todos los Santos, con un alto número de desplazamientos en todo el territorio nacional y en especial en la propia Comunidad de Madrid. Sin embargo, la misma medida no es necesaria, y causaría restricciones indebidas a los derechos de los ciudadanos en los días inmediatamente posteriores. A este respecto, no hemos encontrado informes que avalen la eficacia epidemiológica de las limitaciones de entrada y salida de carácter perimetral, por lo que consideramos que, de adoptarse, esta medida debiera poder tomarse por días”.

Por todo ello, Ayuso pide al presidente Sánchez que modifique el decreto de declaración del estado de alarma de manera que sea posible aplicar un confinamiento durante sólo unos días: “Por esta razón te pido que, a la mayor brevedad y con efectos inmediatos dada la premura de fechas, a través de la habilitación contenida en la disposición final primera del Real Decreto 926/2020, o bien con ocasión del debate y votación previsto para mañana 29 de octubre en el Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, se suprima el inciso “La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales” del primer párrafo del artículo 9.1 de dicho Real Decreto”".