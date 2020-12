Un gran día para la Sanidad pública madrileña y española

El día 1 de diciembre pasará a la historia de la Sanidad pública madrileña y española, pues ha sido el día en el que se ha inaugurado el Hospital Enfermera Isabel Zendal (el propio nombre indica un homenaje bonito y sincero a los enfermeros y enfermeras). En lo que era un páramo en pleno verano, y mientras el Presidente Sánchez tomaba el sol sin preocupaciones, en Madrid su Presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba el inmediato inicio de la construcción de un hospital destinado a la asistencia de pacientes ante Epidemias.

Consciente de la necesidad de un nuevo recurso para evitar repetir el colapso de la sanidad, pública y privada, que se había dado en primavera, la Presidenta proponía que Madrid desafiase una vez más en su Historia a un gran reto, y en un tiempo récord, creando un gran Hospital ante la más que probable segunda o tercera ola del Covid 19.

Y este 1 de diciembre, se inauguró una obra colosal que va a ser el orgullo de todos los madrileños, a pesar de las críticas de la obtusa izquierda madrileña, en el tiempo récord de 3 meses y 10 días, gracias a los 1.350 trabajadores que han participado en su construcción mañana, tarde y noche.

Una obra que si no la hubiera hecho el Partido Popular estaría circulando por los Whatsapp de todo el mundo, y sería trending topic de manera laudatoria en las redes sociales, es cuestionada, como siempre, con unas críticas de muy bajo recorrido. Los creadores de los aviones no llegan (22 llegaron, más que ninguna Comunidad Autónoma), las mascarillas que reparte Madrid son malas (los Ministros las llevaban, tan malas no serían) o en Barajas basta con un reconocimiento visual (los brotes de Murcia, por ejemplo, entraron por Barajas según su Presidente regional), ellos, dicen ahora que el hospital no tendrá médicos o enfermeras, el PP solo se ocupa de los ladrillos, o se está desmantelando la sanidad madrileña. Como vemos, todo mentiras con las patitas muy cortas, y falsedades ridículas que ni siquiera ven el amanecer del día siguiente.

Pero son 25 años de lo mismo. Todo lo que supone mejoras en la vida de los madrileños, o el fortalecimiento del sector público y privado madrileños, desde que gobierna el PP en Madrid, es perverso para esta izquierda madrileña, que quizás en un futuro, que se adivina lejano, empiece a entender y a querer a los ciudadanos madrileños.

Si la Comisión Europea o la misma OMS se maravilla de la creación de este Hospital, como antes fue con otras medidas tomadas por el Gobierno Regional, y no hablamos solo de Ifema, es por algo. Ningún país de Europa cuenta con un gran hospital junto a un aeropuerto internacional. Un hospital con 5 pabellones y 80.000 metros cuadrados, tres de ellos dedicados a pacientes con hasta 1.000 camas (cada uno de más de 10.500 metros), 50 puestos de UCI y 32 UCIs intermedias; un hospital con un gran Centro Logístico de casi 8.000 metros cuadrados, que ya ha sido ofrecido por la Presidenta al Gobierno de España como almacén ante la posible llegada de los millones de vacunas que llegarían por Barajas, haciendo gala del compromiso de los madrileños con el resto de españoles; y un gran hospital con la última tecnología, polivalente, versátil y adaptable a nuevas necesidades sanitarias.

Y sobre todo, es el Zendal un nuevo recurso, como decía antes, que además de atender a Pandemias, va a descongestionar la red hospitalaria madrileña disminuyendo la presión asistencial y va a aliviar las listas de espera quirúrgicas y en consultas, lo cual, acabará, como siempre, siendo un motivo de orgullo, otro más, para los madrileños.