Una plataforma solidaria pide al Gobierno regional ordenadores para los alumnos de centros públicos

Con la semipresencialidad implantada a partir de 3º ESO, las cuarentenas y un siempre posible nuevo confinamiento domiciliario, que afectaría también a 1º y 2º ESO, “es esencial que cada estudiante tenga un dispositivo y una conexión a internet que le permitan seguir las clases a distancia”. Así lo manifiestan la AMPA del IES San Isidro y la Red de Cuidados Madrid Centro, creadoras del proyecto solidario Tod@s Conectad@s, con el fin de paliar la brecha digital en los institutos públicos de Madrid.

Así, la plataforma recuerda que no han llegado “los ordenadores prometidos por la Consejería de Educación”. “En lo que llevamos de curso, se han entregado unos 80 dispositivos a alumnos tanto del IES San Isidro como de otros institutos públicos de la Comunidad de Madrid, mientras la demanda sigue creciendo”, apuntan en un comunicado. Por otro lado, critican que en el reparto anunciado no se incluye la entrega de tarjetas SIM, “por lo que no se atiende a la necesidad de disponer de una buena conexión a internet”.

Por todo ello, un grupo de padres y madres, profesores, informáticos y voluntarios se está dedicando a recuperar dispositivos donados, los formatea, los prepara con software libre y programas adaptados a la plataforma de enseñanza online de la Comunidad de Madrid y los dona a estudiantes de la ESO y Bachillerato de institutos públicos que los necesitan. El taller está instalado en el Espacio Vecinal Arganzuela, “que no solo facilita un espacio sino que además ayuda con la red de voluntarios de Evalab. Toda esta labor se realiza en estrecha colaboración con los centros educativos de los alumnos que solicitan la ayuda para valorar sus necesidades. “En el curso pasado, fueron entregados más de 160 dispositivos”, señalan.