El cabreo de los afectados por el incendio de Tres Cantos con las aseguradoras: "Seguimos esperando al perito"

A lo largo de este miércoles, mientras lo peor ya había pasado, las cámaras de Telemadrid eran testigo de la indignación de algunos vecinos de Soto de Viñuelas, una de las urbanizaciones más afectadas por el incendio forestal que ha arrasado Tres Cantos.

Una vecina en concreto lamentaba ante la televisión pública madrileña que en ese momento los peritos de las aseguradoras no se había presentado todavía. "Todavía estamos esperándole", denunciaba.

El fuego, que el miércoles pasó a situación operativa cero tras haber sido controlado, ha calcinado más de 1.500 hectáreas quemando a su paso pasto, matorral y parte de arbolado. No obstante, cuatro viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas se han visto afectadas y todavía la autoridad regional estaba valorando cómo había afectado a otras edificaciones.

El cabreo de la vecina ante las cámaras de Telemadrid parece haber dado sus frutos, en tanto que mientras las aseguradoras hacen su trabajo el Ayuntamiento de Tres Cantos ha anunciado un plan para los afectados por el fuego.

Precisamente, para aquellas personas que hayan sufrido daños en sus viviendas el plan incluye un seguimiento de los casos, la intervención de un gabinete pericial y la intermediación con las compañías aseguradoras, con la idea de agilizar los trámites. Los afectados pueden llamar al 610 572 462 para recibir información clara sobre los pasos a seguir.