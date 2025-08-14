Una avalancha de solidaridad y donaciones para la familia de Mircea, el «héroe de Tres Cantos»

Mircea Sipiridon, de 50 años, se quedó atrapado entre las llamas cuando fue a salvar los caballos de la finca de Miguel de Las Heras o «Sportsfield». Fue la única víctima del incendio que se originó el pasado 11 de agosto en Tres Cantos y que quemó unas 2.000 hectáreas. La acción de Mircha, como le decían, ha generado una oleada de cariño y ayuda. Su evidencia más clara es el proceso de financiación colectiva o «crowfunding» que se inició en la plataforma «gofundme» hace dos días por parte de María Requejo. Toda la ayuda irá a para al hijo de Mircea, Mario Spiridon. La recaudación se cerró ayer por la noche con un total de 30.756 euros.

En un primer momento la idea era cubrir los gastos de funeral y traslado, que eran desconocidos. Pero «dado el enorme apoyo recibido», la organizadora decidió cualquier cantidad que superara los 22.000 euros iniciales planteados se destinarían íntegramente a ayudar a la familia en otros gastos urgente y necesarios.

María Requejo, la organizadora, actualizó ayer un mensaje en la descripción: «Por transparencia y responsabilidad, damos hoy por finalizada la campaña. Todo lo recaudado será transferido íntegramente a la familia para que puedan destinarlo a las necesidades más urgentes. No hay palabras para agradeceros lo que habéis hecho posible. Vuestra solidaridad ha sido un verdadero abrazo colectivo.».

Un persona donante escribió un mensaje: «Como propietaria de caballos y de un establo, me deja absolutamente sin palabras tu valentía y tus acciones desinteresadas. Eres la viva imagen de lo que significa ser un hombre y un verdadero héroe. DEP».

«En medio del caos y las llamas, Mircea no pensó en sí mismo: corrió para intentar salvar a los caballos acudiendo a la llamada de auxilio del dueño del rancho. Ese acto de valentía y amor le costó la vida», comenzaba el mensaje de descripción cuando se inició la recolecta. El nombre de la campaña ha sido «Por la familia de un héroe de Tres Cantos». «Porque los héroes merecen ser recordados, y sus familias, sostenidas».

A Mircea Spiridon se le conocía como «El Mircha», tal y como contó a este periódico Anouar B., un marroquí de 29 años cuya casa con sus papeles y dinero fue arrasada por el fuego. Según Anouar B., El Mircha no trabajaba para la hípica.

Ayer personas que tenían sus caballos en la finca de los caballos crearon una cuenta de Instagram, llamada «hipicasportsfield» y que tiene el objetivo de «centralizar toda la ayuda e información». «En los próximos días iremos informando por esta vía de todo y de cómo podéis ayudarnos a reconstruirnos de las cenizas. Son momentos de mucho dolor e incertidumbre, aún estamos rotos por las perdidas, pero estamos muy agradecidos por todo el cariño que estamos recibiendo», agregaron en una historia de Instagram.

En una reciente publicación estos vecinos dedicaron unos palabras para despedir a Mircha. «Hoy queremos rendir homenaje a nuestro compañero y amigo, que perdió la vida intentando salvar a los caballos de nuestra hípica durante el terrible incendio en Tres Cantos. Su valentía, su amor por los animales y su entrega hasta el último momento son un ejemplo que nunca olvidaremos. No dudó en arriesgarse para darles una oportunidad de vivir. Hoy, en medio del dolor, queremos que su gesto heroico sea recordado y reconocido por todos. Gracias a todos por vuestras palabras, y vuestro apoyo, y sobretodo gracias, Mircha. Siempre en nuestros corazones».