Madrid sí es para las mujeres (directivas)

Las mujeres ocupan el 42,2% de los puestos directivos en empresas del segmento "medio mercado" de la Comunidad de Madrid, lo que supone un incremento de 2,2 puntos respecto a la tasa del año anterior, según los últimos datos del informe 'Women in Business 2025', elaborado por la firma de servicios profesionales Grant Thornton. En España, las cifras de mujeres directivas han disminuido respecto al año anterior, del 40% al 38,4%. Este estudio comprende toda la tipología de puestos de responsabilidad ejercidos por mujeres, en empresas privadas, públicas, cotizadas, familiares, etc. "La normativa laboral en materia de diversidad de género se ha reforzado y las empresas tienen que estar atentas para saber si estarán obligadas o no a incorporarlas en los próximos meses. Pero, más allá del mero cumplimiento del expediente, hay que aprovechar la nueva coyuntura normativa para lograr proteger el negocio y conseguir ventajas competitivas", ha señalado la socia directora de Laboral de Grant Thornton, Aurora Sanz. Por comunidades, la presencia de mujeres en puestos directivos avanza a dos velocidades. Por un lado, Cataluña (44,2%) y la Comunidad de Madrid (42,2%) se encuentran entre las comunidades con una mayor tasa de talento femenino. A continuación, se sitúan regiones como Aragón (40,9%), Navarra (39,7%), Galicia (36,8%), la Comunidad Valenciana (36,1%), Andalucía (28,3%) o País Vasco (35,7%). En cuanto a la variación, Cataluña y Aragón han experimentado un incremento de 8,2 puntos y de 6,9 puntos, respectivamente. Las siguen Comunidad de Madrid (+2,2 puntos) y Navarra (+0,7 puntos). En el otro lado, se produjeron retrocesos en el peso del talento femenino directivo en la Comunidad Valenciana (con una caída de 7,9 puntos porcentuales), Andalucía (-7,7 puntos), Galicia (-4,2 puntos) y País Vasco (-2,3 puntos). P

Por encima de la media

A pesar del descenso registrado de mujeres directivas en el último año, España se ha situado por delante de la media europea y global en número de puestos de dirección ocupados por mujeres, ambas con un 34%, y posiciona el país en el número uno en Europa y en sexta posición a nivel global, según Grant Thornton. En este sentido, el estudio ha resaltado que la evolución de la presencia de talento femenino en la alta dirección España ha sido notable, con un incremento de 4,6 puntos porcentuales en los últimos cinco años y de 12,8 durante el último decenio. "La equidad es positiva. Las empresas españolas son conscientes de la relación entre diversidad de género y un mejor rendimiento y han acelerado sus acciones y políticas en el último año, lo que ha permitido que España cope de nuevo excelentes posiciones. Los tambores de posibles retrocesos no deberían desviar los objetivos que las empresas se han marcado en materia de equidad tanto a nivel nacional como europeo", ha afirmado el presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán. Además, el informe subraya que las compañías españolas sin mujeres en puestos directivos apenas suponen el 4,5%, una tasa inferior a la de la Unión Europea (4,7%), pero aún superior a la media del estudio (4,1%). La evolución de este porcentaje apunta que "la igualdad se ha reducido en 26,2 puntos porcentuales en tan solo diez años". Los resultados del informe Women in Business 2025 proceden de 5.000 entrevistas a altos directivos y directivas realizadas entre julio y septiembre de 2024. En España, el tamaño de la muestra total de empresas entrevistadas ha sido de nuevo de 400, mezclando 200 entrevistas online y 200 entrevistas telefónicas, tanto a hombres (72,65%) como a mujeres (27,39%).