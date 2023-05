Villacís recuerda el escrache organizado por la candidata de Podemos a dos días de dar a luz: "Pasé miedo"

En la entrevista publicada hoy por LA RAZÓN, la vicealcaldesa y candidata de Cs, Begoña Villacís, recuerda el escrache que sufrió el 15 de mayo de 2019, día de San Isidro. Un hecho en el que tuvo una participación decisiva la hoy candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto. Hay que recordar que, por aquel entonces, Villacís ni siquiera formaba parte del equipo de Gobierno de Cibeles, entonces encabezado por Manuela Carmena.

"Que nadie vote a Alejandra Jacinto. Si queréis votar a la izquierda, hay otras opciones, no alguien capaz de hacer un escrache a una mujer embarazada", aseguró Villacís a este diario. "Es inaceptable. Me da igual cómo lo vistan. La mayor parte de los ciudadanos nunca lo haríamos. A mi enseñaron que, en el Metro, a una mujer embarazada, le cedes el asiento", añade.

Aquel día, recuerda, "bajé la pradera de San Isidro rodeada de gente que me miraba con ira y yo no había hecho nada. Esa mujer estaba ahí. Pasé mucho miedo porque me quedaban dos días para dar a luz. Hubo un tipo que se tiró al suelo para que me cayese encima de mi tripa. Eso es Alejandra Jacinto. Es injustificable alguien que entiende que, en política, eso tiene justificación. No merece ser la presidenta de nadie. Quiero que la gente no vote a Jacinto ni a Roberto Sotomayor", en este caso, candidato al Ayuntamiento.

Tan "inaceptable" es eso, añade la vicealcaldesa, "como lo es que luego pongan un tuit diciendo: hemos hecho un escrache a su barriguita facha. Esa “barriguita facha” es mi hija, Inés, que ha cumplido cuatro años". De hecho, en el caso de que Villacís haya coincidido con Jacinto, "quiero que esté alguien entre medias porque no puedo soportarlo. Es algo que no voy a olvidar. Soy bastante comprensiva, pero aquello fue una aberración". Y concluye: "Que no la vote nadie, que nadie justifique la violencia en política. Son feministas de palo, como los comunistas con chalet. Es lo que mejor representa Podemos, una grandísima hipocresía, una grandísima mentira".