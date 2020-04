Los transportistas denuncian que a muchas Pymes les deniegan las ayudas ICO

Los empresarios del transporte por carretera, que están siendo el instrumento de estos días para asegurar los suministros esenciales, denunciaron ayer que no pueden acceder a los créditos ICO preparados por el Gobierno si no cumplen algunos requisitos como tener tres años de antigüedad o beneficios en el pasado ejercicio. Sin estas condiciones, los bancos no conceden las ayudas.

La línea de ayudas ICO Covid-19, aprobada por el Gobierno para dotar de liquidez a autónomos, pymes y empresas, está dotada con cuarenta mil millones de euros. Y está pensada para realizar préstamos teóricamente pre concedidos, al estar avalados en un 80% por el Estado. Sin embargo, según la patronal Fenadismer, las entidades bancarias están denegando miles de operaciones de préstamos a los solicitantes que lleven menos de tres años de actividad o que no hayan obtenido beneficios en 2019. Esta línea ICO se ha creado para garantizar la liquidez de las empresas, especialmente autónomos y pymes.

Esta línea de avales, a solicitar ante las entidades financieras, se articula a través de una línea muy ventajosa del Instituto de Crédito Oficial ICO, denominada línea ICO Covid-19 que, entre otras ventajas, incluye un tipo de interés muy reducido, casi tres veces inferior al de una línea de financiación normal, amortización hasta en 6 años y con un año de carencia en el pago de los intereses para facilitar su devolución.

Pese a que las operaciones financieras deben considerarse pre concedidas al ir avaladas por el Estado, los transportistas califican de “decepcionante” la realidad a la que se enfrentan los autónomos y pymes al acudir a las entidades crediticias para acogerse a esta línea de financiación ventajosa. Esta situación financiera en un momento como este podría, en opinión de la patronal del transporte, provocar “que cientos de miles de autónomos y pequeñas empresas puedan desaparecer por falta de liquidez”.

Ante esta situación de difícil supervivencia para miles de autónomos y pymes españolas, la organización empresarial solicitará al Gobierno que, con carácter urgente, modifique los criterios de concesión de las líneas de financiación para permitir que los autónomos y empresas afectadas, sea cual sea su situación económica o de antigüedad en la actividad, puedan acogerse a las ayudas.