Las ventas de coches siguen en caída libre en España

El plan de ayudas del Gobierno y su objetivo de estimular las ventas de automóviles no funciona. Y la incertidumbre no ayuda. Los números rojos se mantuvieron en todos los segmentos del mercado y canales de venta de vehículos el pasado mes de noviembre y por lo tanto en el acumulado del año.

El mercado de turismos continúa mostrando la misma debilidad que los meses precedentes, solo pendiente del número de días laborables del mes para determinar si la caída es unas décimas mayor o menor. El undécimo mes cierra con una caída de las ventas de matriculaciones de turismos y todoterrenos del 18,7%, hasta las 75.708 unidades. En el acumulado del año se han comercializado 745.369 unidades, un 35,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Todos los canales recortan sus ventas. El único canal que reduce sus tasas es el de empresas, con un 7,6% de descenso mientras que el particular mantiene sus descensos a doble dígito respecto del mismo mes del año pasado. El canal de alquiladores no consigue remontar al seguir desaparecido el turismo.

Las tres asociaciones que representan la fabricación, comercialización y distribución de vehículos en España, ANFAC, FACONAUTO y GANVAM, mostraron de forma conjunta “una gran preocupación por la mala situación en la que se encuentran el mercado de vehículos en el último año, con una caída acumulada hasta noviembre de las matriculaciones del 35%. La salida de esta situación, fruto de la evolución de la pandemia y de la crisis económica asociada, se dificultará a partir de enero de 2021 por la subida del Impuesto de Matriculación. La mitad de los vehículos que se vendan en 2021 verán incrementada su tributación en el momento de la compra por la entrada en funcionamiento de la normativa europea WLTP, que supone una nueva manera de medir las emisiones de CO2 y que impacta por tanto en el impuesto de Matriculación, que se paga en función de estas emisiones. La norma europea no busca incrementar la fiscalidad sino medir mejor las emisiones de los vehículos, pero en España, sí implica una subida del impuesto de los vehículos del 5%. Este efecto no se da en todos los países europeos, que no siempre tienen impuesto de matriculación, pero, en aquellos donde sí ocurriría, como Francia y Portugal, se han aprobado modificaciones del impuesto para que el WLTP funcione sin subir los impuestos. Este incremento medio del precio del 5% supondrá, en un entorno tan malo de venta de vehículos, un empeoramiento de la situación del sector, dificultando aún más la salida de la crisis y con el impacto consecuente tanto en el empleo como en la economía del país y en la cadena de valor de la automoción. El sector de la automoción supone el 11% del PIB y emplea al 9% de la población activa. Su situación, con los cierres y restricciones que provoca la pandemia, es muy complicada y lo será más con la crisis económica de 2021. Es necesario concretar medidas que supongan su rápida recuperación y reactivación y evitar impactos imprevistos que dificulten aún más la salida. Necesitamos que se corrija la subida del Impuesto de Matriculación antes del 1 de enero para que la industria y el sector puedan trabajar y ser el impulsor de la economía española que siempre han sido y serán”, señalaron.