Lechuga y albahaca cultivada con luz led en el interior de edificios

Cultivos verticales de lechuga y albahaca, en estanterías y en el interior de un edificio climatizado, ya es una realidad. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha logrado con éxito el cultivo vertical de de hojas y hierbas comestibles combinando luz roja y azul con bombillas led.

El estudio lo ha desarrollado Giuseppina Pennisi, estudiante de doctorado que ha realizado una tesis doctoral, la primera cotutelada por la UPCT, defendida en la Universidad de Turín.

Pennisi, en su tesis, calificada con la máxima puntuación, ha cultivado hortalizas de hoja y hierbas comestibles a través de una Plant Factory, es decir agricultura vertical.

En su investigación, realizada en el seno del grupo de Hortifloricultura meditarránea de la UPCT, ha utilizado estanterías en las que cada balda tiene su propia iluminación y separadas entre 30 y 40 centímetros. Los cultivos son hidropónicos.

La nueva doctora ha determinado cuál es la combinación de luz roja y azul, la intensidad óptima de iluminación y el fotoperíodo mejor para obtener la máxima producción y la mayor eficiencia de los recursos en lechuga y albahaca, según ha señalado el codirector de la tesis, Juan Fernández, del área de Producción Vegetal.

Estos cultivos están encaminados hacia una producción agrícola sostenible, responsable y con un menor consumo de recursos. Están pensados para lugares en los que hay poco espacio para producir alimentos, como Singapur, por ejemplo. En la actualidad se están realizando en Japón. En Murcia, de forma experimental, en Novagric.

Los ensayos de la tesis doctoral 'Led lighting for indoor cultivation of leafy vegetables and herbs' se han realizado en cámaras climáticas de crecimiento de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Wageningen (Holanda) y del Instituto de Biotecnología Vegetal de la UPCT.

Plan Factory es un concepto de desarrollo e innovación en el que se trabaja desde hace unos años dentro del marco estratégico Horizonte 2020.