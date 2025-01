Una fecha en la Historia de la Iglesia y del mundo

Mañana 20 de enero es una fecha muy señalada tanto en el calendario litúrgico como en el de la Historia. En el primero de ellos por celebrarse, entre otros, la fiesta de San Sebastián, un santo muy singular por haber padecido por dos veces la gloria del martirio en el siglo III a manos del emperador Romano Diocleciano. Nacido en una familia noble y de tradición militar, llegó a estar al mando de una unidad de la guardia pretoriana ayudando discretamente a los cristianos perseguidos y necesitados. Denunciado, el emperador le exigió elegir entre servirle a él o a Jesucristo, lo que le ocasionó ser condenado a morir asaeteado. Dado por muerto por los ejecutores fue recogido por leales suyos y atendido de sus heridas. Tras su recuperación no quiso huir sino que compareció nuevamente ante Diocleciano para reprocharle su persecución a los cristianos, quien sorprendido y enfurecido ordenó fuera azotado hasta morir. Su testimonio de Fe es de los más presentes en la iconografía universal por grandes artistas desde El Greco a Botticelli y el patronazgo de numerosas ciudades del mundo; en España, entre otras la capital guipuzcoana incluso con su nombre San Sebastián, la madrileña de San Sebastián de los Reyes, Ciudad Rodrigo, Vinaroz, etc... En cuanto a la Historia universal, el 20 de enero es también una fecha muy señalada y unida a la de la Iglesia. Fue esa fecha de 1842 cuando María Inmaculada se apareció (como la Milagrosa) en Roma, en la Iglesia de San’t Andrea de’lle Fratte junto a la Plaza de España, convirtiendo a la fe instantáneamente al joven judío y declarado anticristiano Alfonso de Ratisbona. Un milagro reconocido por la Iglesia rápidamente y de importante impacto en Roma dada la persona de su protagonista. Un siglo después, en plena Guerra, el 7 de diciembre de 1941 fue bombardeada por la aviación japonesa la base naval de Pearl Harbour, provocando que al día siguiente -fiesta de la Inmaculada Concepción- EE UU entrara en la Guerra, ya entonces Mundial. Este acontecimiento provocó que Hitler aplazara la «Conferencia de Wannsee» -distrito berlinés- convocada para el 9 de diciembre con el objeto de implementar la logística del Holocausto de los judíos. Se cambió la fecha para un mes después, el 20 de enero de 1942 , lo que significaría exactamente cien años después -día a día- de la conversión del judío Ratisbona por la Inmaculada. Y esa logística no se pudo aplicar tras ese importante cambio en la Guerra. En el Museo del Yad Vashem -Holocausto- de Jerusalén existe una sala dedicada exclusivamente a la Conferencia de Wannsee.