La moto de Sánchez, los espejismos y el PIBPlus+

Han Shan fue un poeta chino de finales de la dinastía Tang (618-907) del que apenas se conocen detalles de su vida y ni tan siquiera está claro que ese fuera su nombre. Lo llaman así porque se retiró al Monte Frío (Han Shan), en la cordillera de Tiantai, y allí escribió que «nadie puede beber agua en un espejismo». Los días después de 23-J han llegado repletos de datos económicos que para unos reflejan una realidad idílica y para otros son un espejismo y, quizá, hay un poco de todo, como en botica. Sánchez, que está de vacaciones, no insistió en los asuntos económicos en la campaña y eso es un indicio. La vice Nadia Calviño levita estos días tras el veredicto de las urnas, como su compañera la portavoz Isabel Rodríguez, aunque ninguna tanto como María Jesús Montero, titular de Hacienda, que ni tan siquiera había empezado a preparar los Presupuestos. Lo único que puede significar es que no esperaba que Sánchez siguiera en la Moncloa.

El paro, a finales del segundo trimestre del año, había descendido al 11,6% de la población activa con récord –es cierto– de 21,05 millones de ocupados, algo que le ha llevado a la portavoz en funciones a repetir que «la economía va como una moto». Las cifras son las mejores de los últimos tiempos. Al pan, pan. No obstante, el número de horas trabajadas está muy lejos de los máximos históricos y cada vez hay más contratos con jornada a tiempo parcial –sólo el 48,2% de los ocupados trabajaron 40 horas semanales o más–, algo que se traduce en salarios menores. El mercado laboral, sin duda, mejora y es muy positivo, pero el 25% de los empleos creados en los últimos años proceden del sector público y la subida –603.900 nuevos puestos de trabajo– del segundo trimestre corresponde al sector turístico, algo que puede generar cierto espejismo. El Gobierno también celebra el PIB, que crece ya solo a un ritmo del 1,8% interanual y se ha frenado una décima entre abril y junio, mientras ni en España ni en la Unión Europea hay datos del PIBPlus+, que no es un nuevo canal de televisión, sino una medición americana de la economía, dicen que más real. El índice lo elabora la Reserva Federal de Filadelfia y combina el PIB y la Renta Interior Bruta y ahora prevé recesión en los EEUU que contagiaría a Europa. Por último, la inflación vuelve a repuntar hasta el 2,3% la general y el 6,2% la subyacente, de las más bajas de Europa como presume el Gobierno no sin algo de razón, pero porque está dopada con precios subvencionados, es decir, otro espejismo en el que no se puede beber agua como advertía Han Shan.