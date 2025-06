Tezanos debería hacérselo mirar

Ya se sabe que cuando uno está a punto de llegar a los ochenta años y no tiene que usar pañales y puede pagarte una asistenta, se vive la vida sin presiones, incluso, faustamente, que quedan dos días y a correr. Sin embargo, lo del compañero José Félix Tezanos es más que amor, frenesí y merecería un punto de reflexión, que los políticos pasan y las biografías quedan y no es cuestión de poner colorados a los descendientes.

Viene este apunte a cuenta de las últimas declaraciones del señorito advirtiendo al respetable que no piensa adelantar las elecciones generales para no entregar la inerme Nación a la malvada derecha «y ultraderecha» y él sigue hasta 2027 porque, en expresión de Rufián, su «corrupción cutre» –por lo de las putas, supongo– es un pecadillo sin importancia frente a la, otra vez Rufián, «corrupción premiun» del PP –porque no tenía putas, supongo– y los españoles tienen derecho a seguir gozando de las maravillas del mejor Gobierno de la historia. Argumentario que se puede resumir en la genial frase de Groucho Marx –traída ayer al pelo por Teodoro León Gross en su columna–: «¿A quién vais a creer, a mí o a vuestros propios ojos?».

Pero me desvío. El problema del razonamiento del señorito –no voy a entregar el país a la derecha– para no adelantar elecciones es que deja como la chata al CIS, comenzando por Tezanos, que es el jefe, y terminando por el último pinche de la cocinilla del Instituto –que se comenta por ahí que algunos son hasta licenciados en Sociología y han aprobado la asignatura de Estadística– que en el último Barómetro de intención electoral, el de este mes de junio, otorgaban siete puntos de ventaja al PSOE sobre el Partido Popular. Lo tienen en internet, pero se lo resumo. Según el compañero Tezanos, Pedro Sánchez obtendría, de celebrarse hoy las elecciones, un 34,3 por ciento de porcentaje de voto, frente al 27,3 por ciento del PP. Es decir, los socialistas ganan 2,7 puntos respecto a las elecciones de julio de 2023 y los populares pierden 5,7 puntos respecto al resultado que hizo ganador a Núñez Feijóo.

Con esta encuesta, no lo olviden, avalada por la prestigiosa carrera profesional de Tezanos, cincuenta años de buen hacer os contemplan; cualquiera en la situación de Sánchez se tiraría sin dudar a por unas nuevas elecciones, de las que saldría muy reforzado, pero me da a mí que el señorito no acaba de fiarse de los capataces del cortijo, mucho menos del compañero Tezanos, ejemplo de optimismo no visto desde el que exhibía el general Hans Krebs durante los últimos días en el búnker de Hitler. Con la diferencia de que Hitler se lo creía, mientras que Sánchez, por lo visto, debe archivar directamente en la papelera los informes del CIS.

Que conste que lo único que nos mueve es velar por la reputación profesional del compañero Tezanos; cualquier otra ya está a salvo, porque los gastos que genera el Instituto en sueldos y costes operativos son como el chocolate del loro, una minucia de lo que se gasta el Gobierno en hacer esas cosas tan chulis para los españoles, que parece mentira lo poco agradecidos que somos con el señorito. Total, somos los segundos que más poder adquisitivo hemos perdido en Europa y los que hemos visto subir más la presión fiscal de toda la OCDE, pero no apreciamos lo importante, lo trascendental, lo que de verdad cuenta. Que gracias al señorito no gobierna la derecha.