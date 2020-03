Silvia Abril: «En mi bolso siempre llevo frutos secos, rojos y aguacate»

Silvia Abril es una de las caras más conocidas de la televisión española. De hecho acaba de estrenar en La Sexta la cuarta temporada de «Viajeras con B». Con su ajetreada vida laboral de rodajes y días fuera de casa, ¿cómo se cuida?

-Los ritmos de rodajes y grabaciones afectan a nuestro organismo, ya que conllevan no tener una rutina ordenada y estructurada, pero por eso resulta indispensable intentar cuidar la alimentación y poder aportarle a nuestro sistema complementos y ayuda externa.

-¿Ha sufrido en algún momento de su vida problemas de salud derivados del estrés laboral?

-Soy madre, vivo entre Madrid y Barcelona, afortunadamente disfruto de un buen momento laboral y por ello puedo decir que superando los 40 años estoy en activo... Con todo eso... ¿Estrés? ¡Noo, qué va! (ríe).

-¿Cómo intenta reducir esa tensión?

-Actualmente vivimos en una rutina diaria cada vez a más velocidad y con ritmos bastante locos, pero por eso resulta muy importante intentar establecer rutinas horarias, siempre que sea posible. Para mí es muy importante comenzar el día entrenando y con una buena sesión de deporte a primera hora siempre que el trabajo lo permite. Suelo llevar en mi bolso alimentos para cuidar la dieta «entre horas» y me encanta terminar el día en familia. Si te organizas bien todo se hace más llevadero.

-¿Qué tipo de alimentación lleva?

-En el último año he hecho varias dietas, pero siempre asesorada por buenos profesionales como Xevi Verdaguer o Arantxa Areta. Los frutos secos, los frutos rojos y el aguacate son esenciales en mi día a día. Suelo llevarlos siempre en mi bolso.

-Antes decía que intenta incluir en su dieta «ayuda externa». ¿Qué trucos puede confesarnos en ese sentido?

-Los probióticos son bastante habituales en casa desde hace años. Tanto para los adultos de la casa como para la más pequeña los tenemos integrados en nuestra rutina con el objetivo de reforzar el sistema inmunológico, equilibrar las bacterias y conseguir también darle una ayuda extra a nuestro organismo.

-Además de cuidarse por dentro, ¿tiene tiempo para practicar deporte y cuidarse por fuera?

-Sí, sin duda. El deporte se ha convertido en uno de mis hobbies. Tengo una entrenadora personal, Lola, con la que sudo tanto tiempo y tantos días como la agenda me lo permite. Me exige mucho, pero luego lo agradezco al sentirme en forma y muy bien conmigo misma. Pienso que una de las claves de sentirse bien pasa por el equilibrio entre alimentación y deporte y ambas tienen que ir de la mano.

-¿Qué papel juega en ese engranaje de su bienestar general dormir?

-El sueño está sobrevalorado (ríe). El descanso resulta muy importante, ya que es cuando el sistema se recupera de todas las incidencias del día. Suelo intentar exprimir el día a tope y encajar decenas de compromisos (familiares, laborales, con amigos), pero no soy excesivamente nocturna. Eso sí, suelo despertar bastante pronto para arrancar el día con energía y ganas desde primera hora. No tengo una media de horas de sueño, pero intento descansar para recuperar… siempre y cuando la peque me deja.