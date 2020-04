España registra 605 nuevos fallecidos desde ayer, la cifra más baja desde el 24 de marzo

Desciende el número diario de muertos y de contagiados. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, en una sola jornada han fallecido 605 personas, que suman un total de 15.843 víctimas mortales. Las defunciones diarias bajan por segundo día consecutivo con una cifra que no se veía desde el 24 de marzo, cuando se contabilizaron 514. No obstante, habrá que dejar pasar unos días para confirmar la evolución a la baja, ya que cuando la epidemia entra en fase de estabilización, lo normal es que el numero diario de muertos no baje de forma continuada, sino que haya picos. Además, debe tenerse en cuenta que son días festivos y que, como ocurre los fines de semana, puede que haya un infradiagnóstico y un retraso en las notificaciones.

Desciende también la curva de contagio. Las comunidades han reportado a Sanidad 4.576 nuevos infectados, con un balance total de 157.022, lo que representa un incremento del 3%, un poco más bajo que estos días anteriores que se situaba en torno al 4% e incluso lo superaba. Este incremento del 3% en la curva es el menor desde que estalló esta crisis sanitaria y nos sitúa muy cerca del primer objetivo: llegar a cero para iniciar el tan esperado descenso. Debe tenerse en cuenta que los casos que comunican las comunidades al Gobierno son, en su mayoría de pacientes graves que requiere hospitalización, por lo que no reflejan la fotografía real de la epidemia. Los infectados, de hecho, podrían contarse por millones. En el primer estudio representativo de la Europa Continental, realizado en Austria, se ha demostrado que el país duplica la cifra de contagios. “El icerbeg es mayor de lo que nos habíamos pensado”, reconoció el ministro de Ciencia austriaco. El prestigioso Imperial College de Londres estima que en España podría haber hasta 7 millones de contagios, aunque es una cifra muy controvertida puesta en duda por varios epidemiólogos.

La presión sobre los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos sigue también esta tendencia a la baja, con un incremento diario de ingresos del 3%, en consonancia con días anteriores.

También representan buenas noticias los curados. Ya son 55. 668, que suponen un 35% de los casos totales notificados.