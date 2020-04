Más que cifras

Lo dicen las redes: salgamos a aplaudir y cantar “Resistiré” varias vences a lo largo del día para no deprimirnos. Cada jornada en que mueren 500 personas es como si a diario se estrellase un avión con 500 pasajeros. Algún día fueron 1000. En total 19.000. Lo que no quiere decir nada porque el número va bajando, y es una simple cifra. No hay muertos ni ataúdes ni funerales. Solo cifras. Aunque sean las peores del mundo. El mayor promedio de muertos por millón de habitantes.

Lo importante no son los nombres de los muertos ni sus familias. Lo importante es aplaudir y cantar como si nada hubiera pasado. Sumergirnos en este ambiente festivo tan bonito. Un decir, claro.