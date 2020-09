Los médicos creen que no habrá vacuna hasta finales de 2021

Los médicos son pesimistas con respecto a la llegada de la vacuna este mismo año. La mayoría cree que el producto inmunizador no estará en el mercado antes de finales de 2021. En concreto, así lo piensa un 60% de los más de 7.400 facultativos que han participado en una encuesta publicada por Medscape, plataforma de información especializada en salud. El sondeo, realizado durante los meses de junio y julio, refleja que los médicos se han enfrentado a retos como no contar con el equipo de protección individual adecuado, la sobreexigencia, el miedo al contagio y la ansiedad. El 82% estuvo en contacto con pacientes con coronavirus, bien de forma presencial (68%), bien por teléfono o vídeo. La encuesta revela además que España ha sido el país en el que los médicos han tratado a más pacientes sin la protección adecuada (67%), seguido de Francia (45%), México (40%) y Reino Unido (34%). Además, el 20% de los facultativos españoles ha sido diagnosticado de coronavirus, frente al 19% de Reino Unido, al 15% de Francia y Brasil, al 13% de México, al 6% de Alemania y Portugal, y al 5% de Estados Unidos. En términos generales, los médicos de todos los países no están de acuerdo en que la distancia social ayude a la inmunidad de grupo, y más de la mitad afirma que ha corrido riesgos por su cuenta ante la emergencia de Covid-19. El 33% de los facultativos de nuestro país asegura que dio prioridad en el trato a pacientes con coronavirus sobre otros enfermos con enfermedades diferentes que amenazaban su vida, según Medscape.