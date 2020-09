La enfermería no entiende que se cierren los parques infantiles y sigan abiertos los centros comerciales

El Consejo General de Enfermería no entiende que en Madrid y en otras zonas de España no se permita el uso de ningún espacio al aire libre por parte de la población infantil y sólo se produzca una reducción de aforo en los centros comerciales. Así lo expone el presidente de esta organización que representa al personal de enfermería de todo el país, Florentino Pérez Raya, al hilo de las nuevas restricciones que se activarán el lunes en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado, el Consejo sostiene que estas medidas no serán suficientes para acabar con la segunda oleada de coronavirus y demanda restricciones adicionales, así como un aumento del personal. sanitario en la región. También pide conocer quién será el responsable de realizar los test masivos a la población. “Queremos saber si se va a reforzar la comunicación entre los niveles asistenciales y de atención en toda la comunidad”, subraya Pérez Raya, quien solicita al equipo de Isabel Díaz Ayuso que cuente con el número de rastreadores necesarios para poder testar a las personas sintomáticas y los contactos estrechos en el tiempo adecuado". En cuanto a las medidas anunciadas sobre las restricciones de aforo, para el organismo enfermero surgen dudas además acerca de qué va a ocurrir con gimnasios y centros deportivos.