El Gregorio Marañón es el hospital español con más pacientes Covid ingresados en la UCI

El Gregorio Marañón, de Madrid, es el centro hospitalario que más pacientes de Covid-19 en estado crítico tiene ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de España. En concreto, atendía el pasado viernes en este servicio a 48 enfermos en esta situación, seis más que el 22 de septiembre y 31 más que el 1 de septiembre, según los datos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Por su parte, el 12 de Octubre se mantiene en cabeza en el número de contagiados que mantiene ingresados en las camas de agudos. Se trata de enfermos que no requieren estancia en UCI porque su estado de salud no ha empeorado hasta ese extremo. Este centro sanitario acogía el viernes a 288 pacientes Covid-19, once menos que el 22 de septiembre, aunque 88 más que el 1 de septiembre, justo al término de las vacaciones. El nivel de ocupación de UCIS en estos dos grandes hospitales es elevado, pero ambos cuentan, al igual que el resto de los centros de la Comunidad de Madrid, de planes de elasticidad que les permitirían doblar las camas si fuera necerario en apenas unos días, algo que ya hicieron durante la primera oleada de la pandemia. Otro hospital perteneciente a una de las zonas con mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, el Infanta Leonor de Vallecas, registraba el viernes 200 ingresados en planta, seis menos que el 22 de septiembre, y tenía ingresados a 14 enfermos en la UCI, uno más que en la medición anterior.