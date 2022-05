Steven Victor Ley ingresa como Académico Extranjero en la Real Academia Nacional de Farmacia

El profesor de Química Orgánica de la Universidad de Cambridge Steven Victor Ley se ha convertido en Académico Extranjero de la Real Academia Nacional de Farmacia. Su toma de posesión tuvo lugar ayer en la sede de la citada Academia, que preside Antonio L. Doadrio Villarejo, y fue presentado por el Académico de Número José Carlos Menéndez Ramos.

El profesor Ley, quien pronunció su conferencia sobre «Nuevas herramientas para los fabricantes de moléculas», es autor o coautor de 900 publicaciones científicas en las revistas más importantes de Química Orgánica y Química Multidisciplinar y ha dirigido 171 tesis doctorales y 240 investigadores postdoctorales.

El nuevo Académico Extranjero de la Real Academia Nacional de Farmacia, docente también del Imperial College de Londres, ha recibido más de 40 premios de las principales sociedades de química mundiales. En 2002, recibió de la Reina Isabel II el título de «Commander of the Most Excellent Order of the British Empire» (CBE); y en 2011 fue incluido por el diario «The Times» en la lista de las 100 personas más importantes de la ciencia británica.

Además, recibió el doctorado honoris causa por las universidades de Loughborough (UK) y Salamanca (España). También ha sido Profesor visitante en numerosas universidades, incluyendo ETH (Zurich), University of Queensland (Brisbane, Australia), Texas A&M University, University of Florida, Universidad de Salamanca, Universidad de Pavía, etc.