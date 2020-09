Los abuelos, a Sánchez: “No hace falta que aprueben una ley de eutanasia con lo que pasa en las residencias”

Francisco Muñoz es el presidente de la Asociación Abuelos y Abuelas de España y tal es su indignación con la pasividad del Gobierno para atajar las muertes por coronavirus, sobre todo entre los mayores, que no ha dudado en escribir una carta al mismo Pedro Sánchez. «¿Podría usted, por favor, dejar de insultarse con los demás y dedicarse a seguir salvando vidas?», le espeta en una misiva en la que recuerda la situación que están atravesando las residencias. «A usted le va el prestigio, a nosotros la vida, ¡ocúpese de nosotros, por favor, que es su responsabilidad», piden al presidente del Gobierno desde esta asociación.

Ante el debate abierto en el Congreso de los Diputados para despenalizar el suicidio asistido, Francisco, indignado cree que «con lo que están haciendo en las residencias no hace falta que aprueben ninguna ley de eutanasia». «Lo que está pasando con la gente mayor de nuestro país es una especie de eutanasia encubierta, que no se derivara a los mayores al hospital o que no tuvieran acceso a los respiradores puede considerarse incluso un homicidio», comenta a LA RAZÓN. En esta segunda ola de la pandemia y con el objetivo de que no vuelvan a repetirse las terribles imágenes de ancianos desasistidos en las residencias, desde la Asociación Abuelos y Abuelas de España piden al Gobierno que proteja las residencias y las medicalice.