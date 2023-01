La utilización del aborto

Siento verdadera frustración y hasta repugnancia respecto a la utilización política de un asunto tan delicado como el aborto. No se puede generalizar en esta materia. Ni decidir nada nuevo o distinto sin analizarlo hasta el último detalle, para no perjudicar a las mujeres que se ven obligadas a pasar por este trance. O que lo deciden porque lo consideran indispensable para sus vidas... ¡Claro que hay que informar y acompañar a las mujeres que abortan, sobre todo si son menores!; pero eso no significa tener que torturarlas ni intentar manipularlas emocionalmente para cambiar sus decisiones. La majadería del vicepresidente de la Junta, de VOX, es tan flagrante que queda al descubierto cuando le preguntan sobre la prueba que propone ofrecer (sin saber siquiera su recomendación en tiempo y forma), y dice que «él no sabe mucho de embarazos»… No sabe, pero opina. No sabe pero propone y…¡hasta pretende disponer! No lo consigue porque le frena el propio presidente de la Junta y le corta el paso de manera radical el del PP. E incluso en su propio partido se contemplan otras medidas y no esa. ¿Se acaba aquí con esta estupidez supina, que debería costarle el puesto al tal Gallardo? Pues no. Porque el PSOE quiere rentabilizarla políticamente. Exprimir el asunto y conseguir opacar otras cuestiones de mayor envergadura, como las excarcelaciones y reducción de penas de los agresores sexuales… Lo único bueno de este episodio es que el PSOE le ha ofrecido al PP su apoyo para gobernar en solitario en Castilla y León si aplica un cordón sanitario a VOX.Aunque claro, conociendo a los políticos ¿ustedes creen que cumplirían con ese compromiso, habida cuenta de cómo juraron que nunca pactarían con Podemos o los Independentistas y luego los convirtieron en sus socios?

