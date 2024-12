Los expertos alertan de que existe una alta probabilidad de que la gripe aviar acabe provocando una pandemia

El presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), el doctor Federico García, ha reiterado la urgencia de crear una especialidad de Enfermedades Infecciosas en España. Este paso resulta esencial para abordar patógenos con potencial pandémico, como el virus H5N1 de la gripe aviar, que ya ha infectado a más de 50 personas en Estados Unidos y que cada vez está más cerca de adaptarse al ser humano.

Durante un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Pfizer y ViiV Healthcare, el doctor García destacó que la movilidad intercontinental, el cambio climático, la globalización y las resistencias a antimicrobianos representan desafíos emergentes que requieren de especialistas con una formación médica completa y actualizada en la materia. “La creación de esta especialidad nos permitiría dejar de ser el único país de la Unión Europea sin ella, y está demostrado que reduce la morbimortalidad de los pacientes”, subrayó.

Por su parte, el vicepresidente de SEIMC y presidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (ALEIMC), el doctor Francisco Javier Membrillo, calificó al H5N1 como el patógeno "con mayor potencial pandémico" en la actualidad, aunque puntualizó que "eso no quiere decir que vaya a serlo". Asimismo, han mostrado su preocupación por la evolución del virus que, aunque "no es tan sencillo como que dentro de una mutación llega el apocalipsis", sí que ha experimentado un progreso "a peor" durante los últimos meses, todo ello sin conseguir una vacuna que proteja contra el mismo. Aunque el contagio entre humanos aún no se ha detectado, el virus ya se está transmitiendo entre mamíferos en granjas estadounidenses, afectando también a trabajadores, quienes han presentado síntomas leves hasta ahora.

El presidente de la SEIMC señaló que existe una alta probabilidad de que este patógeno acabe provocando una pandemia, si bien ha recalcado que España se encuentra mucho mejor preparada contra este virus que en el caso del Covid-19.

Virus del Nilo y otras amenazas tropicales

El doctor Membrillo también abordó la expansión del virus del Nilo en España que se está enfrentando "a la peor temporada" desde que hay registros en el país. Ya se ha detectado el mosquito y casos animales "tan al norte como Salamanca", cuando la mayor parte de casos se registran en Andalucía y Extremadura, cuyos humedales ofrecen un ambiente "propicio" para la proliferación del mosquito Culex.

A pesar de que la mayoría de infectados no presentan sintomatología o experimentan malestar leve, el virus puede causar enfermedades neuroinvasivas en un pequeño porcentaje de casos, con riesgo de muerte. Es por ello por lo que la SEIMC aboga por establecer una red de unidades de medicina tropical en los hospitales de tercer nivel del país.

Según Membrillo, resulta crucial reforzar los sistemas de vigilancia microbiológica y epidemiológica para combatir agentes infecciosos con alta capacidad de transmisión, e incorporar la perspectiva One Health para enfermedades zoonóticas. De igual modo, alertó sobre los riesgos asociados a eventos climáticos extremos, como la reciente Dana en Valencia, que ha generado brotes infecciosos debido a bacterias en agua estancada.