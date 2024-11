Francia: Borracho, en un coche funerario y a 162 Km/h en un tramo de 70

Un hombre de 25 años que conducía un vehículo funerario en estado de ebriedad fue interceptado cuando circulaba a 162 km/h en la autopista A507 en Marsella, es decir, a más de 80 km/h por encima del límite autorizado.

Sucedió durante un control de velocidad cuando agentes de policía de la autopista CRS Provence de Marsella detectaron al conductor, alrededor de las 00:30 horas. El empleado circulaba a 162 km/h a pesar de que en este lugar el límite de velocidad es de 70 km/h. No llevaba ataúd en el momento del incidente y no tenía ninguna misión particular, pero estaba de guardia.

Una prueba de drogas mostró que el conductor tenía poco menos de 0,40 gramos de alcohol por litro de sangre. Se le retuvo el permiso de conducir. En breve será citado para ser interrogado sobre los hechos.