Seis posibles casos de listeriosis en Alemania

Seis personas de una misma familia de la ciudad alemana de Lahr podrían haber resultado infectadas por listeriosis tras consumir carne mechada de la marca “La mechá” que un joven vecino de Sevilla, Simeón Gallego, les llevó el pasado 21 de agosto. Gallego ha explicado a Efe que compró la carne en una tienda de Sevilla capital el pasado 1 de agosto, y se la llevó a Lahr, donde vive su pareja, Caroline, para consumirla el 21 de agosto en una comida familiar. Días después de consumirla, todas las personas que estaban en la comida comenzaron a desarrollar los síntomas de la enfermedad, aunque se han recuperado bien, mientras que su pareja, según ha dicho, tiene que seguir un tratamiento durante algunos días más. Las personas afectadas, además de su novia, de 43 años, son la madre de ella, de 73 años, sus tíos, de 35 y 31, y sus sobrinas, que tienen 6 y 3 años. El propio sevillano también resultó afectado tras comer de uno de los tres paquetes de carne que llevó a Alemania, cada uno de 400 gramos.

Según ha señalado, llevó varios productos de gastronomía española a la visita a la familia de su pareja, como jamón o aceite de oliva, y la carne era de Magrudis, no una marca blanca.

No obstante, la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo ha asegurado que su departamento no tiene confirmado que se hayan producido casos de contagio de listeriosis en Alemania. “Nosotros conocemos el caso por los medios de comunicación, pero hasta que no se confirme que se está producido por la listeria y haya comunicación oficial, como ocurrió en el caso de Francia, no podemos confirmar nada”, ha dicho Carcedo. En España ya se han confirmado 212 casos, 204 en Andalucía, si bien se han notificado 68 casos probables y 66 sospechosos en Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Melilla. Hasta ahora se han registrado tres muertes, dos personas mayores de 70 años con comorbilidades graves y una persona mayor de 90 años. Además, hay un recién nacido infectado y se han producido dos abortos y dos muertes fetales intraútero, tres de ellos confirmados y otro en estudio.