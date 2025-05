Andrew Ng, experto en tecnología, teme a la IA: "La IA es la nueva electricidad, pero con el potencial de ser también un arma mortal"

El campo de la inteligencia artificial centra buena parte de la atención de medios de comunicación y expertos. Tal vez su auge haya tenido un impulso mayor en los últimos tiempos, aunque hay estudiosos que llevan centrando su labor en dicha materia más allá de una década como Joshua Bengio o Geoffrey Hinton.

Entre ellos sobresale la figura de Andrew Ng, profesor asociado en el departamento de Ciencias de la Computación y del departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Stanford. Además de su labor como educador, Ng trabaja como director del laboratorio de Inteligencia Artificial en Stanford y ha escrito más de cien artículos sobre robótica, inteligencia artificial, sus aplicaciones y desarrollo.

El mayor avance en cien años de historia

El bagaje de Andrew Ng en el mundo académico le ha conferido un estatus muy elevado en la comunidad tecnológica y fruto de ello recibe innumerables invitaciones para participar en conferencias, charlas, simposios y cuantos eventos se realizan en torno a la inteligencia artificial.

En uno de ellos, el celebrado en la localidad estadounidense de Berkeley y que llevaba por título "Cómo la IA cambiará el mundo (para bien)", Andrew Ng dejó una muestra de lo que a su juicio ha sido la irrupción de la inteligencia artificial, así como de su potencial.

La conferencia en la que participó allá por 2023 Andrew Ng fue organizada por The House Fund con el apoyo del Centro Sutardja para el Emprendimiento y la Tecnología (SCET). En ella, el investigador y cofundador de la plataforma de educación en línea Coursera señaló el paso fundamental que supuso el nacimiento de la inteligencia artificial: “Al igual que la electricidad transformó casi todo hace 100 años, hoy en día me cuesta pensar en una industria que la IA no va a transformar en los próximos años”, destacó en su ponencia.

Para el experto profesor Ng, el ingente potencial de la inteligencia artificial requiere de una responsabilidad extrema de quienes se encuentran inmersos en el proceso de su evolución: “Las capacidades de la IA están creciendo exponencialmente, pero es vital garantizar que estas herramientas beneficien positivamente a la humanidad”, puso de manifiesto.

Las palabras del profesor universitario Andrew Ng apuntan en una línea en la que se han manifestado varios expertos en el campo de la inteligencia artificial: la necesidad de un control razonable sobre el desarrollo de la IA de cara a que el ser humano no pierda su posición de predominancia sobre ella. Está por ver si las grandes compañías inmersas en ese desarrollo se muestran de acuerdo con esa supervisión reclamada.