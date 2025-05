Demis Hassabis, premio Nobel y CEO de Google Deepmind: "Todavía desconocemos los riesgos de la IA"

Nos encontramos en un momento del avance de la inteligencia artificial en el que resulta tan importante la evolución de la misma como las opiniones que se proyectan sobre sus avances y sus consecuencias.

O al menos así sucede con la repercusión tanto de los logros como de los testimonios que las personalidades más reconocidas en el ámbito de la IA realizan. Lo cierto es que en el campo de las opiniones muchas veces se tiende a los extremos y Demis Hassabis ha querido romper con esa dinámica y mostrarse en un punto más equidistante y a la expectativa.

Mediador entre actitudes contrapuestas

El premio Nobel de Química de 2024 y CEO de Google Deepmind ha dado su particular visión acerca de las amenazas (o no) que puede producir la inteligencia artificial para los seres humanos en una entrevista concedida a la revista Time. En ella, Hassabis ha sido claro sobre la necesidad de conservar la objetividad a la hora de calibrar la evolución de la inteligencia artificial.

Para el director ejecutivo de Google Deepmind, el hecho de que personalidades tan relevantes en el ámbito de la inteligencia artificial como Yann LeCun y Geoffrey Hinton tengan posturas diametralmente opuestas hace notorio el hecho de que se necesita encontrar un punto de equilibrio al hablar de los potenciales riesgos que puede plantear la evolución de la IA y no anticipar nada ante un panorama todavía por establecerse.

Así lo reflejaba en la entrevista con la publicación estadounidense: “Mi impresión al respecto es que los riesgos son desconocidos actualmente. Creo que la respuesta correcta está en un punto intermedio, es decir, si analizamos ese debate, hay personas muy inteligentes en ambos lados. Por lo tanto, lo que esto me indica es que aún no sabemos lo suficiente como para cuantificar realmente el riesgo”, destacó Demis Hassabis.

Fruto de esa cautela, Hassabis se mostraba durante la entrevista favorable a llevar a cabo toda la investigación que se requiera sin bajar la guardia para evitar esos potenciales riesgos que eminencias como Geoffrey Hinton apuntan y ante lo que Demis Hassabis señalaba: “En mi opinión, aún existe un riesgo significativo y debemos investigar cuidadosamente para cuantificarlo y luego abordarlo con la mayor anticipación posible, en lugar de hacerlo a posteriori, lo cual, con tecnologías tan poderosas y transformadoras, podría ser extremadamente arriesgado”.

No obstante, el premio Nobel no quiso perder la perspectiva de esa ecuanimidad por la que abogaba en el comienzo de su intervención, dejando claro que tal vez en esa evolución de la inteligencia artificial finalmente no surjan complicaciones que atajar, algo que, según Hassabis, ya ha pasado con otros descubrimientos a lo largo de la historia: “Podría resultar que, a medida que desarrollamos más estos sistemas, sea mucho más fácil alinearlos o mantener el control de lo que pensábamos o esperábamos hipotéticamente a partir de ahora. Muchas cosas han resultado así hasta ahora”, dejaba de manifiesto.

En un tema tan polarizado como el de los riesgos que puede suponer el desarrollo de la inteligencia artificial, Demis Hassabis ha optado por la mesura y los datos objetivos que se tienen en la actualidad, buscando tender puentes entre las alejadas posturas de los demás expertos en la materia.