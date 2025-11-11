"Vota por mi hijo": la nueva estafa de WhatsApp que te llegará desde un familiar, amigo o allegado de confianza

"Vota por mi hijo". Si un amigo, familiar o allegado te envía un mensaje por WhatsApp rogándote que votes por su hijo, no lo hagas, al menos no de primeras, ya que se trata de una estafa que te arrebatará el control de tu cuenta de WhatsApp en pocos segundos.

Así lo ha denunciado la Policía Nacional. El cuerpo de seguridad ha alertado de la estafa 'Vota por mi hijo', que resulta muy peligrosa porque la recibes desde el WhatsApp de personas de confianza, como tu primo, amigo de toda la vida o ese compañero de trabajo con el que te llevas tan bien. Sin embargo, no son ellos quienes te la envían, sino alguien que previamente les ha robado la cuenta de WhatsApp y quiere es robarte la tuya para, así, seguir la cadena.

Así funciona la estafa 'Vota por mi hijo'

La Policía Nacional ha denunciado la estafa 'Vota por mi hijo' en su cuenta de TikTok. Según detalla el organismo, el cibercriminal que te la manda busca obtener tu cuenta de WhatsApp. Para ello previamente ha usurpado la de un familiar, amigo o allegado. De este modo, juegan con la confianza del usuario, quien jamás creerá que un mensaje de una persona cercana es una estafa.

¿En qué consiste la estafa? Recibes un mensaje por WhatsApp de una persona de confianza. Este te ruega que votes por su hijo—como podría, ser tu sobrino— en un concurso. Para ello te facilita un enlace a una web a la que tienes que acceder e introducir tu número.

Ejemplo de la estafa, por la Policía Nacional @policia

Tu número móvil es la clave de la estafa. Mediante él pueden pedir un código de verificación en WhatsApp, que sirve para iniciar sesión con tu cuenta (que tiene tus chats, contactos, archivos, etc.) en otro dispositivo. Con tu número, solicitan el código y te lo preguntan, ya que llegará a tu móvil por SMS. Cuando lo tienen en su poder, inician sesión con tu cuenta en otro dispositivo y te cierran la sesión en tu móvil y dispositivos. Ya te han robado la cuenta de WhatsApp.

Con tu cuenta pueden replicar el modus operandi con tus contactos. Por ejemplo, enviarán el mensaje de "Vota por mi hijo" a tu tío, primo o una amiga de toda la vida, incluso también por grupos de WhatsApp, para mayor efectividad.

Debido a la viralidad de la estafa, conviene saber cómo protegernos. Ahora que la conoces, ten mucho cuidado con peticiones del estilo. Ojo, puede que te llegue un mensaje para que votes al supuesto hijo de alguien, pero valora que la estafa puede cambiar de forma, por lo que quizás en el futuro no sea votar por alguien, sino por una mascota, proyecto, grupo o cualquier cosa.

En caso de que hayas sido víctima, denuncia el hecho a la policía. También puedes ponerte en contacto con WhatsApp para aclarar lo que ha sucedido y comenzar el proceso de recuperación de la cuenta. Avisa a tus contactos de que tu cuenta de WhatsApp no está bajo tu control y comparte la información de la estafa para evitar que caigan más personas en ella.

Si accedes al enlace, en principio, no deberías tener problemas. Mientras no des tu código de verificación de WhatsApp, tu cuenta estará a salvo. No obstante, para evitar equivocaciones, te recomendamos eliminar el mensaje.