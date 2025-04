Estafas en WhatsApp 2025: tipos, ejemplos reales y cómo protegerte de los fraudes más comunes

No existe una app de mensajería más popular en el mundo que WhatsApp. Es la que más usuarios tiene, con más de 2.000 millones, por lo que resulta un apetecible banco de víctimas para los ciberdelincuentes, quienes suelen emplearla para cometer sus estafas. Precisamente por ello, en este artículo te mostraremos todo lo que tienes que saber sobre las estafas de WhatsApp.

No solo detallaremos las más comunes, sino también las claves para detectar a un estafador, qué hacer si sospechas que un mensaje es fraudulento e, incluso, cómo actuar si le has proporcionado la información o los accesos que te ha pedido. Con esta guía de estafas en WhatsApp estarás a salvo de cualquier intento de fraude que se cometa por la plataforma.

Por qué los estafadores se interesan por WhatsApp

Los estafadores se interesan por WhatsApp porque combina alcance masivo y permite comunicarte con cualquier persona del planeta. De hecho, un gran número de criminales que operan por esta plataforma lo hacen desde países remotos, donde son indetectables o, directamente, su detención resulta prácticamente imposible.

Mediante esta plataforma son capaces de efectuar suplantaciones de identidad, aunque también de convencer a las víctimas de hacer bizums o proporcionar sus datos clave. Básicamente es tanto una forma de efectuar estafas directamente, como una llave para conseguir más dinero.

En definitiva, WhatsApp posee ciertas características que la hacen extremadamente rentable:

Masividad

Como indicamos anteriormente, es la plataforma de mensajería más popular del planeta. Tiene más de 2.000 millones de usuario, lo que la convierte en un canal ideal para atacar.

Rapidez

No es lo mismo enviar un correo que un WhatsApp. Con lo primero es posible que solo revises tu bandeja cada ciertos días, pero raro será el día en el que no entres en WhatsApp. Esto garantiza a los criminales un contacto rápido.

Permisividad

Si bien WhatsApp puede bloquear cuentas que envían mensajes idénticos constantemente, resulta sencillo evitar esa barrera con un poco de cautela.

Confianza

Muchas de las estafas que se cometen por WhatsApp provienen de robo de cuentas. Los delincuentes obtienen una cuenta y la usan para estafar a los contactos de esta, quienes confían en los mensajes porque llevan hablando años por esta vía.

Multicanal

Los criminales tienen muchas formas de comunicarse contigo por esta plataforma. Al margen del envío de mensajes de texto, es posible la comunicación por audios, imágenes, vídeos, llamadas e, incluso, videollamadas.

Las estafas más comunes de WhatsApp

A continuación vamos a mostrarte las estafas más comunes de WhatsApp. Todas son completamente reales, como podrás ver en los casos que insertaremos.

Hijo en apuros

Timo del hijo en apuros Atlas Atlas

La estafa del hijo en apuros es el ABC del ciberdelincuente que estafa por WhatsApp, ya que cada año se detectan innumerables casos. A grandes rasgos, el criminal escribe a su víctima desde una cuenta de móvil asegurando que es su hijo, y que se encuentra en problemas, ya que necesita un envío de dinero (generalmente por bizum). Sin embargo, como ha perdido el móvil, o se le ha roto, lo necesita por este número.

¿Por qué funciona?

El 99% de padres enviarían dinero a su hijo si este se encontrase en apuros. Además, el ciberdelincuente suele imprimir sensación de urgencia, lo que hace que los progenitores actúen sin comprobarlo.

Cómo evitarlo

Este ciberataque se puede detener con un mensaje o llamada al supuesto hijo en apuros desde su número real. También te servirá hacer una llamada o videollamada al propio número desde el que supuestamente tu retoño te está hablando.

Estafa del código de verificación

Otra de las estafas más comunes por WhatsApp es la del código de verificación. El código de verificación es una numeración de 6 dígitos que permite acceder a nuestra cuenta desde otro dispositivo.

Nunca proporciones tu código de verificación Christian Collado

Tu cuenta de WhatsApp está asociada a tu número de móvil. Por ello, aunque te cambies de móvil, podrás acceder a ella. Tradicionalmente la forma de hacer esto, aunque ya existe otro método más seguro, es recibir en tu bandeja de SMS un código de WhatsApp que debes meter en la plataforma.

Lo que hacen muchos ciberdelincuentes es introducir un número de WhatsApp en un móvil para acceder a su cuenta. Como no pueden entrar a ella, necesitan el código de verificación de dicho número, que le llega a su propietario por SMS. Entonces, los ciberdelincuentes se inventan una excusa para pedírselo, como:

Son el equipo de soporte de WhatsApp : una de las excusas más clásicas es afirmar que son del equipo de soporte de WhatsApp y que necesitan el código para una gestión.

: una de las excusas más clásicas es afirmar que son del equipo de soporte de WhatsApp y que necesitan el código para una gestión. "Ha sido un error": otra excusa típica es que se han equivocado pidiendo el código y te lo han enviado a ti. Ese código solo vale para tu número, pero confían en tu buena voluntad.

Con ello los criminales también pueden pedir un rescate por la cuenta o usarla para estafar a los contactos.

¿Por qué funciona?

Muchas personas desconocen lo importante que es el código de verificación de WhatsApp, lo que las lleva a compartirlo. En estos casos juega un papel importante el corazón de la víctima, que en un intento de ayudar a quien se ha equivocado, proporcionan el código, ignorando que resulta la llave para que les roben la cuenta.

Cómo evitarla

Nunca proporciones tu código de verificación de WhatsApp. Incluso aunque te lo pida un contacto conocido, siempre puede ser que su cuenta haya sido robada y quiera la tuya para conseguir más cuentas.

Compra de WhatsApp

¿Recuerdas esa época en la que WhatsApp era de pago? Muchos criminales continúan utilizando esta estratagema con el objetivo de convencer a sus víctimas de que la app será de pago y que la única forma de evitarlo es comprando la licencia. Por ello se hacen pasar por el equipo oficial de WhatsApp y piden una cantidad para que puedas continuar usando la aplicación.

Por qué funciona

WhatsApp es una herramienta fundamental en nuestra vida para mantenernos conectados. Por ello, muchos usuarios estarían dispuestos a pagar si fuese necesario para seguir usándola.

Cómo evitarla

WhatsApp no será de pago. No tienes que pagar por usarla, y, si algún día se convierte en una herramienta de pago, nos enteraremos a nivel global o con notificaciones oficiales, no porque nos lo diga un chat sin verificar.

Estafa de los falsos amigos

Una estafa muy parecida a la pasada del hijo en apuros es la de los viejos amigos. En ella son amigos del pasado quienes se encuentran en apuros y nos hablan como su última esperanza. En muchos casos ni siquiera necesitan averiguar la información sobre la persona a la que suplantan y su relación con nosotros, sino que lo deducen mediante las conversaciones del chat, al haber robado la cuenta de nuestro amigo.

Por qué funciona

Al igual que sucede con las anteriores, los ciberdelincuentes apelan a la emoción. ¿Un amigo en problemas? La mayoría ni dudarán en ayudarle, algo que es muy loable, pero que antes necesita ser corroborado.

Cómo evitarla

Ponte en contacto con tu amigo. Si no tienes su número o careces de vías para comunicarte con él, desde el chat de WhatsApp siempre puedes llamarle o hacer una videollamada para comprobar que no es una estafa.

Cuentas comerciales falsas

Esta plataforma también resulta muy útil para comprar o vender cosas, además de obtener información comercial, para lo que existen las cuentas comerciales. El problema es que muchas personas sin escrúpulos se hacen pasar por cuentas de empresas reales para timar. Mediante ellas, pueden suplantar a comercios o cadenas para quedarse con el dinero de sus víctimas.

Por qué funciona

Existen muchos comercios que usan WhatsApp, pero también muchos estafadores que se aprovechan.

Cómo evitarla

Lo más fácil es fijarte si su perfil está verificado. Al lado de su nombre de usuario debería aparecer un signo de verificación azul con un tic blanco dentro. Si aparece, el perfil es 100% real.

Las cuentas verificadas tienen un sello azul Instagram

De todos modos, existen perfiles que no tienen y son reales, simplemente, no están verificados. Para ellos siempre puedes fijarte en sus logos o descripciones, por si coinciden con los de la web.

Premios o sorteos

"Felicidades, has ganado un iPhone 16". En la mayoría de ocasiones no es suerte, sino una estafa de WhatsApp que promete premios a cambio de acceder un enlace e introducir tus datos en él o participar en una, supuesta, tómbola amistosa que carece de riesgo.

Por qué funciona

La tentación de ganar un premio siempre está ahí. Los ciberdelincuentes saben que mucha gente se alegrará y inmediatamente les proporcionan los datos.

Cómo evitarla

Siempre, y esto es una de las reglas básicas de Internet, desconfía de los premios. La estafa del sorteo que has ganado se ha convertido en un cliché debido a que lleva presente desde los comienzos de la red, pero no por ello deja de funcionar. También puede combinarse con las cuenta empresariales falsas, lo que le dota de mayor credibilidad.

Las 5 claves para detectar una estafa por WhatsApp

Como puedes ver, existen muchos tipos de estafas por WhatsApp, cada uno con sus mecanismos distintos. Sin embargo, también hay comportamientos que coinciden en varios. Por ello, si recibes mensajes con estos, te recomendamos ponerte alerta

Urgencia o alarmas

A los ciberdelincuentes les interesa ponerte en alerta porque eso te pondrá nervioso y pensarás peor. Una vez que pienses peor, será más fácil engañarte. La forma de ponerte alerta es con mensajes que suenan a ultimátum o urgencia. Siempre puede haber emergencias reales, pero cuidado con las de WhatsApp.

Piden códigos o datos personales

La mayoría de estafas de WhatsApp tienen el objetivo de robarte o la cuenta de WhatsApp o tus datos. Ojo avizor sobre aquellos mensajes que te piden códigos, como el de verificación, o soliciten datos personales.

Conocidos con números nuevos

Cuando hemos repasado las estafas más comunes de WhatsApp, en ellas hemos visto que una clave son los supuestos familiares o amigos con números nuevos. Si te habla tu hijo, primo, amigo de la infancia o que sea, con "su número nuevo", mucho cuidado.

Ortografía

Fíjate en la ortografía de los mensajes. En los casos de cuentas oficiales, observa que tengan una ortografía correcta, porque, de lo contrario, pueden ser cuentas falsas. Si nos habla un familiar o amigo, lo suyo también es comparar el mensaje a cómo escribía antes, si no cuadra, posiblemente haya algo raro.

Se niegan a llamarte

Esta clave está muy relacionada con los amigos o familiares suplantados. Si recibimos un mensaje de urgencia de estos y les pedimos que nos llamen o contactar de otro modo, en caso de que se nieguen podría indicar que realmente no son ellos.

Qué hacer si te intentan estafar por WhatsApp

Si recibes un mensaje sospechoso de WhatsApp, que pienses que pueda ser una estafa, primero comprúebalo. Si proviene de un familiar, verifica que realmente sea así (llámale, habla con otros familiares, contacta con sus padres/hijos, etc.). En caso de que sea un desconocido, también te hemos proporcionado otras herramientas para hacerlo.

Ante la mínima sospecha de estafa, no hagas lo que te pide. No le envíes dinero si es así o accedas a sus peticiones. Es mejor pecar de cauto y evitarse problemas.

Por supuesto, nunca des tu código de verificación ni aquellos datos vitales, como las claves de tu cuenta bancaria. De hecho, sobre los datos vitales, como las claves de tu cuenta bancaria o DNI nunca deberían enviarse de esta forma, porque todas las cuentas son susceptibles de resultar hackeadas. Lo mejor es un gestor de contraseñas.

Qué hacer si has caído en una estafa por WhatsApp

Lo primero es que todos somos humanos y podemos caer. Dicho esto, debemos actuar rápido, el tiempo es oro.